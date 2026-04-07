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新應材營收／3月4.32億元、月減2.8%創單月次高 年增32.6%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

新應材（4749）7日公告今年3月合併營收4.32億元，月減2.8%，年增32.6%，為單月史上次高。

新應材今年首季合併營收12.45億元，季增14.8%，年增29.8%，創單季歷史新高。7日股價上漲10元，成交量725張，收811元。

特化材料廠新應材受惠於2奈米等先進製程需求旺，去年合併營收42.61億元，年增28.3%。毛利率43.07%，年增6.81個百分點。稅後純益10.44億元，年增49.6%；每股稅後純益11.33元。2025營運結果，全數締造歷史新高紀錄。董事會擬配發8元現金股利，配息率達70.6%。

新應材日前於法說會中揭露，高雄廠一期產能今年將達滿載，二期預估明年上半年投產。龍潭科學園區新廠將建置全新研發中心與合成工廠，規劃於2028年初完工，屆時將生產DUV光阻為主。

成交量 董事會 營收

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