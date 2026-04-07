威剛3月以105.4億元挺進單月百億俱樂部 單月和單季營收同創新高

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）3月以突破百億元營收迎來登峰成年禮! 同時，2026年第1季合併營收也走在連連創高的路上，以年增1.6倍的步伐跨出261.1億元的成績再創單季新高里程碑。

威剛表示，呼應3月初公司法說觀點，威剛坐擁多元客戶訂單需求及足量庫存後勤戰力，3月合併營收再度乘著價量齊揚雙動能，以105.4億元改寫單月營收新紀錄。不僅年增率高達181.5%，同時DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。

在威剛營運實績頻寫歷史新頁之際，董事長陳立白看好，在Agentic AI今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至2027年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。

展望第2季，除了DRAM及NAND Flash合約價仍將至少40%以上級距大幅成長，陳立白更看好威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。且在全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告AI應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至Agentic AI的主動模式，這也意味著AI對算力與儲存空間的需求再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限瓶頸下2年內無有效解方。威剛也將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026年開始迎來績效最強的新篇章。

威剛3月營收年增181.5%達105.4億元，其中DRAM貢獻67%，固態硬碟（SSD）占比26%，其餘7%為記憶卡、隨身碟、外接式硬碟等其他產品。累計第一季營收為261.1億元，DRAM仍為第一大產品項，占比達68%；SSD比重約24.9%，其他產品占7.1%。