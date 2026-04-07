頌勝打破壟斷在CMP研磨墊躋身群山一員 擬下月以130元掛牌上市

頌勝科技（7768）訂明（8）日舉辦上市前業績發表會，規畫下個月暫定每股承銷價130元掛牌交易。頌勝以聚氨酯（PU）材料技術為核心，發展出「半導體研磨墊與耗材」、「醫療與運動產品」及「綠色環保黏著劑」三大產品線，旗下子公司智勝科技為台灣首家以自有技術突破國際大廠壟斷的CMP研磨墊製造商，產品已廣泛導入半導體產業鏈上、中、下游國際一線大廠，在全球寡佔格局中成功突圍，確立其在台灣半導體先進材料供應鏈中的關鍵地位。

頌勝2025年合併營收達新台幣19.81億元，年增3.07%，稅後純益1.91億元；每股純益3.24元。今年前二個月累計營收3.69億元、年增15.24%，營運動能持續升溫。

頌勝董事長朱明癸及總經理楊偉文今日受訪表示，頌勝去年獲利低於2024年，主要傳統的醫療及運動產品輸美受地緣政治影響呈現衰退，今年雖然仍有變數，但可預見將回溫，加上半導體項目的CMP研磨墊先進製程及成熟製程和先進封裝客戶導入非常積極，今年營運動能樂觀以待。

朱明癸強調，現階段美伊戰爭，雖使原物料價格劇烈波動，但頌勝供應給子公司PU等材料價格仍穩定、貨源截至年底無虞，在美日競爭者表態要調漲售價，反而讓晶圓廠加速以頌勝取代進口的腳步，對頌勝而言反而是利多。

朱明癸進一步指出，頌勝採取半導體搭配運動醫療雙引擎策略，以高毛利、高成長的半導體研磨墊業務作為主軸，搭配穩定現金流的醫療與運動產品線，形成兼具成長性與營運韌性的架構。其中，半導體研磨墊與耗材2025年營收占比已達61.74%，為集團核心成長主力；醫療與運動產品方面，頌勝為北美第一大鞋墊品牌Dr. Scholl's的長期指定代工夥伴，在北美專業醫療鞋墊市場囊括約18%市占率，充分展現其在PU材料領域具備全球級的量產實力。

楊偉文進一步補充說 智勝是頌勝子公司，擁有全球唯一以「反應注射成型（RIM）」技術製造CMP研磨墊的專利與獨家技術。相較傳統塑膠射出成型，RIM技術在成本靈活性與設計自由度上具備顯著優勢。公司已布局台灣、美國、中國等地共142項專利，從核心原料配方到溝槽設計全程自有IP，非單純代工，技術壁壘高，精準掌控配方與製程，形成國際大廠難以複製的競爭優勢。

此外，頌勝斥資建置晶圓廠等級的CMPα-site測試實驗室，可與客戶同步開發次世代製程，提供從原料配方到生產製造的一條龍技術解決方案，加速產品導入，縮短客戶開發時間。公司更結合多年實務經驗與自有實驗室的模擬數據，主動協助晶圓廠解決平坦化（Planarization）與缺陷（Defect）等製程痛點，從單純的耗材供應商成功轉型為「提供技術解決方案」的策略夥伴，累積量產品項已達181項，大幅強化客戶價值與黏著度。

楊偉文強調，頌勝已啟動三大成長引擎。第一，因應客戶擴產需求，台灣新廠及研發中心持續擴建，預計每年產能需增加25%至30%。第二，針對主要客戶需求開發CMP軟質拋光墊（Soft Pad）新產線，預計2026年第2季試產並逐步量產，有望打破日商寡佔格局。第三，中國合肥新廠預計2026年第3季逐步量產，擴大在地化服務能量。

法人預估頌勝今年整體營收年增率將超過2024年，營收和獲利將同創新高。