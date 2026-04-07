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永立榮營收／3月1,056萬元、年增24.2％ 首季2,670萬元創新高
永立榮（6973）7日公布2026年3月營收1,056萬元，年增24.25％、月增30.43％；2026年第1季累計營收2,670萬元，年增33.44％，創歷年新高。
永立榮表示，首季營收創新高，主要受惠於應用小鹿羊水活萃外泌體的相關系列保養品，其隨著市場關注度與消費者接受度快速升溫，帶動通路品牌之拉貨動能明顯放大，加上鹿茸活性多肽所應用的相關保健產品於各銷售通路上市後，銷售表現強勁且出貨暢旺，顯著挹注營收。
永立榮亦成功推出首款「ACT-A 黑鹿超基因膠囊」，結合專利鹿茸多肽 ACT-A™ 與有機馬卡，不僅提供男性基礎營養，更強調從根源激活體能與動能，是永立榮首款成功轉譯至日常高頻複購的保健食品市場。
展望2026年，永立榮表示，將持續發揮i-ExoCraft平台結合更多各項自有品牌與ODM/OEM的業務，深化高附加價值保養品與保健食品產品線布局。其中聚焦男性需求的下一波新品預計將於下半年正式推出，可望延續第1季各品牌通路強勁拉貨力道的氣勢。
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