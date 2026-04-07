寬魚國際營收／孫燕姿演場會挹注！3月5.13億元飆新高 年增558%

寬魚（6101）7日公告，3月營收5.13億元，年增558.77%，第1季營收6.04億元，年增549.02%，單月、單季營收均創歷史新高。

寬魚指出，第1季營收成長幅度較高，主要受惠孫燕姿、G-DRAGON等天后、天王的大秀熱銷挹注營收，其中G-DRAGON杜拜演唱會合作案，認列約1.8億元收入，孫燕姿兩場演唱會則認列約4億元業績。

寬魚表示，3月13日、15日「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」於香港全新地標「啟德主場館」登場，已開出亮眼票房，對本季營運巨大貢獻。

寬魚同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信所主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚亦為投資方之一，多元內容與演出市場雙軌並進，持續放大品牌與營運效益。

寬魚執行長邱瓈寬表示，持續擴大海外演出市場版圖，後續取得天王、天后海外演唱會主辦權，進一步鞏固寬魚在華語大型巡演市場的關鍵地位。今年整體營運仍以大型演唱會製作與主辦為核心，隨著全球演唱會市場全面復甦，為公司全年營運注入穩定成長動能。

展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁。