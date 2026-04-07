睿信3月營收3,558萬元、年增13.58% 營運穩健成長

信邦旗下睿信（7893）公布2026年3月合併營收為3,558萬元，較去年同期成長13.58%；累計第一季營收為1.07億元，較去年同期增加31.42%，營運表現穩健成長。

在產品銷售結構方面，睿信持續聚焦高技術門檻與高附加價值領域，3月份產品組合比重如下：纜線組裝及連接線產品，占營收比重約94.65%。 機櫃組裝相關產品，占比約4.89%。 其他產品及代理業務，占比約0.46%。

雖上半年度屬產業傳統出貨淡季，但隨著全球供應鏈需求逐步回溫，第一季整體營運仍較去年同期成長，此外，該公司已取得低軌衛星雷射通訊線束的訂單，其中部分產品已於三月順利通過驗證並出貨。

展望後市，在全球航太與國防產業需求長期成長趨勢的帶動下，預期第2季的營運表現將優於第1季。同時，隨著新廠完工並完成搬遷後，將提供更充足的產能空間，成為推動未來營運持續成長的重要動能。