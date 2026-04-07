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信驊營收／3月12.35億元、月增22.2%再創新高 年增63.6%
股王信驊（5274）受惠AI伺服器BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨持續大增，連續5個月營收創下新高，7日公告今年3月合併營收達12.35億元，再飆歷史新高，月增22.2%，年增63.6%，首季合併營收31.4億元，年增52.3%。
信驊上月將2030年BMC市場規模（TAM）預估上修至6,577萬台，先前為4,650萬台，約上調41%，主要反映AI相關應用帶動的一般伺服器需求顯著增強。其中，傳統通用伺服器需求預期維持穩定，年成長約5–6%，AI相關通用伺服器則預期在今年加速成長，年增率達40%。
外資看好，信驊2026年受惠於AI伺服器需求熱絡，且一般型伺服器汰換需求回升，帶動BMC出貨量逐季走高，且新一代產品AST2700放量，再加上AST2700採用12奈米製程，較前代ASP顯著提升，將成為新平台主導產品。
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