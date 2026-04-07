威剛營收／3月105億元創新高 月增47.09%、年增181%

威剛（3260）3月合併營收105.4億元，改寫單月營收新紀錄，月增47.09%、年增181.48%；今年第1季合併營收261.12億元，年增163.76%，創單季新高。

威剛3月合併營收價量齊揚， 創單月營收新紀錄，DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。

威剛董事長陳立白看好，在Agentic AI今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至2027年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。

展望第2季，除了DRAM及NAND Flash合約價仍將至少40%以上級距大幅成長，陳立白更看好因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。且在全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告AI應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至Agentic AI的主動模式，這也意味著AI對算力與儲存空間的需求再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限瓶頸下2年內無有效解方。威剛將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026年開始迎來績效最強的新篇章。

威剛3月合併營收105.4億元，其中DRAM貢獻67%，SSD占比26%，其餘7%為記憶卡、隨身碟、外接式硬碟等其他產品。累計第1季營收為261.12億元，DRAM仍為第一大產品項，占比達68%；SSD比重約24.9%，其他產品占7.1%。