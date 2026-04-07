威剛營收／第1季261億元 年增163%

全球記憶體模組大廠威剛（3260）7日公告今年3月營收達105.37億元，月增47.09%、年增181.48%；合計第1季營收來到261.12億元，年增163.76%；受惠DRAM、NAND價格雙雙強漲，威剛DRAM與SSD的銷售額同步登頂，推升3月與首季營收雙攀新猷。

展望今年第2季，董事長陳立白看好，DRAM及NAND Flash合約價仍將至少40%以上級距大幅成長，威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。

威剛指出，公司坐擁多元客戶訂單需求及足量庫存後勤戰力，3月營收再度改寫單月新紀錄，不僅年增率高達181.5%，DRAM模組及SSD兩大產品銷售額也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。

陳立白進一步說，在Agentic AI今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至2027年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。