快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

緯軟營收／3月12.14億元、首季33.99億元 雙創新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）7日公布2026年3月營收12.14億元，月增16.06%、年增31.11%，創下單月歷史新高紀錄，單月營收首度突破12億元里程碑，營運規模持續攀升；累計緯軟今年首季營收33.99億元，季增4.49%、年增28.66%，亦為單季新高紀錄。

緯軟表示，本月營收再創高峰，主要受惠於互聯網客戶需求持續放量，新客戶貢獻顯著，帶動互聯網業務維持雙位數年增，營收占比持續提升。另一方面，半導體及育樂業務則隨著資源投入與客戶拓展逐步發酵，展現強勁成長動能，成為本季另一亮點。

展望後市，緯軟指出，本公司將在既有指標性客戶的穩健貢獻基礎上，加速拓展新客群並深耕多元產業布局。受惠於AI應用、Agentic AI平台及雲端大數據等數位轉型需求持續強勁，可望為公司長期營收增長奠定堅實基礎。

此外，緯軟已連續9個月達成單月營收雙位數年增，充分顯現業務擴張已進入結構性成長期，經營效能與市場韌性均同步提升。

營收

延伸閱讀

臻鼎營收／3月與首季創同期新高 上修今年資本支出逾800億元

台光電營收／3月120億元創新高 首季營收逾330億元同創高

川湖營收／3月19.18億元創新高 第1季54.49億元亦創高

威剛營收／3月首度突破百億元 陳立白：記憶體漲勢可望延續至2027年

相關新聞

威剛營收／3月首度突破百億元 陳立白：記憶體漲勢可望延續至2027年

記憶體模組大廠威剛（3260）3月營收首度站上百億元大關。董事長陳立白表示，隨著Agentic AI今年起加速落地，記憶體需求將持續放大，原廠合約價漲勢看好至少延續至2027年，威剛已提前備妥庫存與供貨能力，迎接新一波成長循環。

外資調升聯亞目標價 股價開高走高挑戰漲停板

聯亞（3081）7日股價開高走高，挑戰漲停板價，美系券商調升其目標價。

聯寶3月營收4,411萬 月增57.19% 部署 AI 與矽光子、低軌衛星供應鏈

聯寶（6821）公布3月合併營收4,411萬元，月增57.19%，年減17.59%；累計第1季合併營收1.22億元，年減11.63%，造成首季營收減少，主因針對旗下無線充電業務進行策略性優化調整，加上受DRAM市場供需失衡間接影響網通相關客戶短期拉貨動能影響。

大同奪沙國重電大單 法人看好有助優化營收結構

大同（2371）中東重電布局傳捷報，受惠深耕中東市場成效顯現，除先前與以色列經銷商合作，成功取得海水淡化廠電力設備及汙水處理幫浦系統新訂單，市場傳出，大同電力事業奪下沙烏地阿拉伯主權AI資料中心總規模1.2GW（10億瓦）變壓器大單。

宜鼎3月營收創新高

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（6）日公告3月營收56.72億元，創新高，月增35.8%，年增484.8%；首季營收131.82億元，為歷來單季最佳，季增174%，年增逾四倍。

元太進駐台虹董事會 拚AI

元太（8069）董事長李政昊表示，元太獲台虹董事會提名四席董事之後，雙方將透過董事會層級的策略交流，開啟技術與製造深度合作。元太也將從光學級跨足電信級及半導體材料，進一步切入AI應用市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。