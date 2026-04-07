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緯軟營收／3月12.14億元、首季33.99億元 雙創新高紀錄
緯軟（4953）7日公布2026年3月營收12.14億元，月增16.06%、年增31.11%，創下單月歷史新高紀錄，單月營收首度突破12億元里程碑，營運規模持續攀升；累計緯軟今年首季營收33.99億元，季增4.49%、年增28.66%，亦為單季新高紀錄。
緯軟表示，本月營收再創高峰，主要受惠於互聯網客戶需求持續放量，新客戶貢獻顯著，帶動互聯網業務維持雙位數年增，營收占比持續提升。另一方面，半導體及育樂業務則隨著資源投入與客戶拓展逐步發酵，展現強勁成長動能，成為本季另一亮點。
展望後市，緯軟指出，本公司將在既有指標性客戶的穩健貢獻基礎上，加速拓展新客群並深耕多元產業布局。受惠於AI應用、Agentic AI平台及雲端大數據等數位轉型需求持續強勁，可望為公司長期營收增長奠定堅實基礎。
此外，緯軟已連續9個月達成單月營收雙位數年增，充分顯現業務擴張已進入結構性成長期，經營效能與市場韌性均同步提升。
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