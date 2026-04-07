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威剛營收／3月首度突破百億元 陳立白：記憶體漲勢可望延續至2027年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）3月營收首度站上百億元大關。董事長陳立白表示，隨著Agentic AI今年起加速落地，記憶體需求將持續放大，原廠合約價漲勢看好至少延續至2027年，威剛已提前備妥庫存與供貨能力，迎接新一波成長循環。

威剛7日公布3月合併營收105.4億元，月營運續創新高，年增181.5%；累計第1季合併營收261.1億元，年增逾1.6倍，同步改寫單季新高紀錄。公司指出，3月營收走強主要受惠價量齊揚，其中DRAM模組與SSD銷售分別達70.6億元、27.4億元，雙雙刷新單月歷史高點。

從產品結構來看，威剛3月營收中，DRAM占比67%，SSD占26%，其餘7%為記憶卡、隨身碟與外接硬碟等產品；若以首季來看，DRAM仍為最大宗，占比68%，SSD約24.9%，其他產品占7.1%，顯示核心成長動能仍集中在記憶體主力產品線。

展望後市，在全球燃起「龍蝦熱」之際，陳立白表示，AI應用主戰場正由過去一問一答的被動模式，進一步轉向Agentic AI的主動模式，對算力與儲存空間的需求將加速放大，也帶動記憶體原廠合約價看漲趨勢至少延續至2027年。威剛預期，本季DRAM與NAND Flash合約價仍將有40%以上漲幅，隨著工控與企業級新客戶加入，單季營收與獲利都有機會續創新高；在新建無塵室與新增設備仍受限下，記憶體供給吃緊短期內仍難有效緩解，公司提前布局供貨與新客群的策略，將自2026年起逐步反映在營運成績上。

營收 威剛

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