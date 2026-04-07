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聯寶3月營收4,411萬 月增57.19% 部署 AI 與矽光子、低軌衛星供應鏈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯寶（6821）公布3月合併營收4,411萬元，月增57.19%，年減17.59%；累計第1季合併營收1.22億元，年減11.63%，造成首季營收減少，主因針對旗下無線充電業務進行策略性優化調整，加上受DRAM市場供需失衡間接影響網通相關客戶短期拉貨動能影響。

聯寶表示，旗下磁性元件業務仍維持穩健成長動能，受惠於Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0及商用網通設備規格持續升級，帶動PoE與中高階PoE+電源變壓器，及LAN類變壓器產品出貨表現，挹注3月磁性元件業務銷售表現，寫下近4年同期次高。

隨著全球科技產業加速邁入AI運算與高速資料傳輸時代，AI資料中心、雲端運算平台及高速交換器設備需求快速成長，帶動高效率電源與磁性元件產品朝高功率、高頻化與高可靠度方向升級。聯寶積極切入AI伺服器相關應用，並與國際IC設計業者建立合作關係，參與新世代電源架構設計，逐步擴大於AI供應鏈中的布局。

在無線充電業務方面，聯寶表示，持續進行產品與客戶結構調整，逐步由過去以消費性電子為主，轉向拓展高附加價值的非消費型應用市場，目前旗下無線充電模組已成功導入醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等領域，並同步推進亞太與歐美市場布局。

展望2026年第2季，聯寶持審慎樂觀看法，看好AI運算需求持續提升、高速網通設備升級，及高功率電源應用擴大，高階磁性元件市場仍具備良好成長潛力，將持續深化技術研發，積極推進高功率密度電源模組與高瓦數無線充電模組等產品開發，並同步強化在矽光子、低軌衛星及Wi-Fi 8等新興應用領域的布局，提升產品附加價值與市場競爭力。

營收 無線充電 供應鏈

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