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易威3月業績衝破億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃生技股易威（1799）營收報喜，該公司昨（6）日公告3月營收首度突破1億元以上，月增七成、年增三成，並創下歷史新高紀錄。

易威生醫董事長林翰飛表示，3月營收成長動能包括美、中兩大藥品市場逐步開花成果，該公司合作開發的藥品也獲得銷售分潤，三大動能推升易威營收站上新的高度。

展望未來，法人推估，易威自第2季起將新增尿崩症藥物成為另一項業績成長動能，第3季不排除有新的權利金收入，易威今年全年營收表現將一季比一季更好。

美國總統川普日前針對專利藥品與原料課徵新關稅，外界解讀川普這項行政命令是為了引導藥廠將專利藥物生產基地回流美國，易威是國內少數在美國設廠的生技公司，未來將有機會受惠美國藥品政策利多，因此獲得更多國內藥廠的合作機會。

林翰飛表示，易威開發的慢性心衰及高血壓藥物HH001自2024年起在大陸開始銷售，經過一年以上通路布建，今年3月已順利帶動公司業績首度突破億元大關。由於HH001的原廠藥物專利尚未過期，易威與原廠達成協議，在今年11月原廠專利到期前，大陸市場都可擁有特許銷售權；而易威過去兩年積極布建大陸經銷通路，至今HH001在全中國33個省市都可全面銷售這項慢性病用藥。

此外，易威過去為支撐營運與研發支出，曾在美國從事學名藥貿易業務，但該業務毛利僅約10%，目前這些業務已全面退出；林翰飛說明，相對的，易威自行開發的六、七項學名藥去年起開始逐步貢獻營收，這也成為易威今年3月業績成長的第二項成長動能。

易威3月營收成長的動能還有第三項，就是合作開發藥品的銷售分潤，約在每季的季底貢獻營收。

營收 川普 美國

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