工控記憶體模組廠宜鼎（5289）昨（6）日公告3月營收56.72億元，創新高，月增35.8%，年增484.8%；首季營收131.82億元，為歷來單季最佳，季增174%，年增逾四倍。

展望後市，宜鼎董事長簡川勝表示，隨著AI與邊緣運算需求全面爆發，「NAND晶片漲勢才剛開始」，看好今年營收將逐季走強。

面對記憶體市場波動，簡川勝認為，當下「需求面遠大於供給面」，而且這種落差不是以百分比衡量，而是以「倍數」來計算。

宜鼎認為，記憶體供需失衡狀態今年甚至明年都難以改變，主因原廠擴產受到半導體設備交期可能超過一年的限制，

簡川勝提到，由於AI領域的大型客戶採購動能不減，目前的記憶體價格漲勢「還看不到盡頭」，未來NAND Flash報價漲速甚至可能超過DRAM。