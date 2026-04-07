大同奪沙國重電大單 法人看好有助優化營收結構

大同（2371）中東重電布局傳捷報，受惠深耕中東市場成效顯現，除先前與以色列經銷商合作，成功取得海水淡化廠電力設備及汙水處理幫浦系統新訂單，市場傳出，大同電力事業奪下沙烏地阿拉伯主權AI資料中心總規模1.2GW（10億瓦）變壓器大單。

對於相關消息，大同表示，該公司在以色列布局多年，並擁有中東阿曼策略性合作夥伴，針對任何區域性或國際開發案均會全力爭取，一旦有具體進展將再對外說明。

業界指出，大同憑藉電力技術與在地化策略，在中東AI基礎建設與戰後重建商機取得突破，轉型綜效顯現，成為台廠進軍中東重電基建的指標。

據了解，沙國規劃興建主權級別資料中心，對供電穩定性與高階變壓器有明確需求。法人分析，大同透過阿曼基地Voltamp在地生產，可降低物流成本並就近供應沙國與科威特，同時滿足當地電力設備供應鏈安全與去中國化趨勢，有助於優化營收結構與毛利表現。

大同曾指出，在「去中國化」供應鏈趨勢下，憑藉阿曼生產基地與台灣技術核心整合模式，已在中東市場取得競爭優勢。

看準中東能源轉型與基建升級需求，大同透過與當地指標性公司結盟將電力解決方案出口，針對基礎建設尚待完善或需要重建區域提供技術支援。

業界認為，中東國家對穩定供電需求一致，特別是以色列目前制定大規模發展光儲設備政策，目標是在大樓、集合住宅及政府機關設置獨立太陽能與儲能系統，以因應戰亂或天災導致的斷電風險。

大同憑藉技術轉移優勢，透過合作夥伴Voltamp在區域內扮演關鍵角色，將成熟技術模式複製到其他中東國家。

大同先前透露，正與Voltamp Power搶攻重電與儲能商機，中東已成為重電事業海外成長的核心引擎。

大同具備高階變壓器與配電盤研發量產能力，並成功切入北美與中東電網。

法人分析，大同在阿曼設有據點，能規避地緣政治風險並滿足在地化要求。隨著全球算力中心建置潮湧現，搭配訂單能見度提升，憑藉其產能與技術轉移經驗，在搶標中東大型基建案時具備較佳位階，營運動能可望逐步發酵。大同上周四股價漲0.6元，收31.55元。