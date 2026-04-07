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元太進駐台虹董事會 拚AI

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
元太董事長李政昊。聯合報系資料照
元太董事長李政昊。聯合報系資料照

元太（8069）董事長李政昊表示，元太獲台虹董事會提名四席董事之後，雙方將透過董事會層級的策略交流，開啟技術與製造深度合作。元太也將從光學級跨足電信級及半導體材料，進一步切入AI應用市場。

元太前營運中心營運副總、現任總經理室特助陳永恒日前於台虹臨時董事會，以大股東僑美開發法人董事代表人當選台虹新任董事長。隨元太人馬進駐台虹董事會，市場高度關注兩家公司後續合作動態。

李政昊透露，元太集團四年前開始從市場買進台虹股票，主要著眼於元太旗下元瀚材料專注於柔性面板PI生產，而台虹是軟性銅箔基板（FCCL）龍頭，會使用到PI，元太為打入台虹供應鏈而投資台虹，迄今持股逾9%。但元瀚由於忙於導入不同世代的光學級PI本業，一直未能投入軟板用的電信級PI開發。

去年底，台虹洽詢元太接手意願。李政昊透露，雙方洽談之後，經內部評估認為可行，尤其雙方互補性高，包括都是做材料，並且是做R2R（捲對捲）連續式生產，只是應用在不同領域上。

至於廠區位置，台虹總部在高雄，海外有泰國廠及大陸廠。元太的廠房集中在台灣北部和美國二處；模組廠則在大陸揚州。元太於是決定派由身兼元瀚董事長的元太營運中心副總經理陳永恒，負責去將雙方的技術和製程串起來，創造雙贏。

因應AI伺服器M9等級應用，台虹開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，可突破高頻高速材料結構，預計2027年量產。李政昊表示，目前該技術尚在驗證階段，未來投入量產勢必需要資金投入；元太不排除再加碼投資台虹。

台虹 元太

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