順達3月營收月增68% 衝刺 BBU

電池模組大廠順達（3211）昨（5）日公布3月營收14.68億元，月增68.7%，年增76.33%；首季營收33.44億元，季減16%，年增41.54%。

展望後市，順達日前指出，AI資料中心搭載電池備援動力模組（BBU）滲透率持續提升，去年約達到30%至40%，有利於供應鏈營運，看好該公司今年整體營收將年增雙位數百分比，包含BBU在內的非IT事業營收占比將超過50%。

為滿足雲端服務供應商（CSP）客戶對BBU龐大需求，順達非IT產能將在今年大幅提升200%，並視客戶需求，在2027年進一步提升。

目前BBU主流規格仍在3kW及5.5kW，再往上的8kW及12kW則可望在今年底開始小量出貨，至於25kW以上的高壓直流電（HVDC）預計在明年擴大出貨。

消費性產品方面，順達預估，電池模組的平均出貨單價（ASP）將因為電芯漲價而提高，但筆電漲價與記憶體短缺等問題，恐導致PC市場銷量下降，預估今年IT產品營收將會下滑。