聯亞業績連三月攻頂 3月上揚18%達3.4億元 數據中心產品出貨成長

光通訊大廠聯亞（3081）昨（5）日公布3月營收3.43億元，連續三個月創新高，月增18.3%，年增89%，主要受惠數據中心產品出貨量成長。

聯亞首季營收9.04億元，季增40.8%，年增98.98%。聯亞上周四（2日）股價收1,825元，上漲95元，外資及投信連兩日買超力挺。

聯亞為矽光雷射磊晶領導廠商，受惠高速傳輸帶動矽光滲透率提升成長趨勢，法人看好聯亞後市表現。

法人估計，各大雲端服務供應商（CSP）持續加大AI基建投資力道，帶動800G／1.6T光收發模組需求快速成長，預估2026年、2027年整體出貨量將呈倍數擴張。然而，EML雷射產能擴充速度不及需求成長幅度，供需缺口逐步擴大，進而推動矽光方案加速滲透。

產能方面，聯亞為台系磊晶廠當中，基板庫存最充裕的公司，現有庫存可支應至2026第3季訂單。此外，2026年E-beam產能較2025第2季增加150%，新採購的MOCVD機台預計2027年下半年投產。

聯亞看好，本季營收成長動能來自矽光產品出貨動能續強，下游代工廠產能持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，該公司手中基板庫存也足以應付到今年8月之後。

業務拓展方面，聯亞估計，今年將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶並開始出貨，模組客戶則新增三至四家，今年矽光產品預計會有五個規格新品量產。

聯亞估計2026年資本支出新增7億元，主要用於採購前段MOCVD設備，為明年新產能預先做好準備，內部估計將可讓前段產能提升25%至30%，最快2027年第2季貢獻營收。

聯亞近期陸續擴充磊晶產能，2025年度營收結構中，DataCom相關產品占比約75%至80%，其中多數為矽光產品；Telecom約占10%至15%，其餘產品約占10%至5%。去年矽光產品出貨量較前年成長三倍，內部預期2026年出貨量目標也能維持去年的「高成長幅度」。

因應未來擴產及營運資金需求，聯亞擬辦理私募案，預計私募股數不超過4,500張股票，用於投入資本支出、研發費用及充實營運資金之需，惟目前尚無已洽定之應募人。