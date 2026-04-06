昱展新藥（6785）近日宣布，自行研發的氯胺酮（Ketamine）長效緩釋注射劑ALA-3000，已取得美國臨床一期試驗結果報告。此試驗為ALA-3000的首次的人體研究，結果顯示ALA-3000成功達到主要終點，在難治型憂鬱症（TRD）患者中展現了良好的安全性與耐受性，也顯示這項藥物後續臨床開發的潛力。

昱展新藥表示，TRD是一種重度憂鬱症，患者在治療過程中至少對兩種抗憂鬱藥物反應不佳的情況。根據Fortune Business Insights數據顯示，2025年TRD治療市場規模為24億美元，預計2034年將達61.5億美元，年複合成長率達11.0%。

昱展新藥總經理文永順表示，ALA-3000這次臨床結果看到符合預期的安全性、藥物動力學、及療效數據，讓ALA-3000已具備授權國際大藥廠的資格，相信可吸引潛在授權夥伴前來洽談。