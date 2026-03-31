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上櫃公司2025年度財報公告申報情形 鈊象獲利王、信驊EPS王

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司應於31日前完成2025年度財報公告申報家數為871家（本國上櫃841家及第一上櫃30家，不含申報期限為3月16日之實收資本額達100億元以上及金融業之上櫃公司計10家），經統計，前開上櫃公司皆已於期限內完成2025年度財報之公告申報。

獲利來看，以鈊象（3293）稅後純益108.5億元最高，其次是元太（8069）105.1億元。第三至五名是晟德（4123）、群聯（8299）以及世界（5347）。以EPS（每股稅後純益）來看，則是由股王信驊（5274）103.92元最高，賺超過10個股本。其次弘塑（3131）EPS有45.48元、威聯通（7805）EPS 44.56元、群聯EPS 41.98元，以及鈊象EPS 38.51元。

金融業 元太 群聯

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