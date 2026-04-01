櫃買招手優質台商IPO

櫃買中心昨（31）日接待亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴率領的參訪團，並與來自亞總超過15個國家，近40位台商交流。櫃買中心表示，希望透過這次活動期盼讓台商瞭解櫃買市場的特色及優勢，並鼓勵海外優質台商企業善用櫃買中心平台回台掛牌，進一步擴充資本與擴展企業營運版圖。

櫃買中心董事長簡立忠指出，亞洲台商總會目前擁有20個會員國及地區、近萬名會員，規模龐大，台灣對亞洲台商總會會員國的累計投資金額比重，已超越對中國的投資比重，這份亮眼成績是台商先進長期在海外努力打拚的成果，更證明台商是台灣的經濟支柱。近年全球商業模式與政經情勢面臨劇變，在「供應鏈重組」與「數位轉型」的浪潮下，更凸顯出亞洲台商的重要戰略地位，以及敏捷的應變能力與強韌實力。

櫃買股票市場有高本益比、高成交值周轉率及再籌資便利等三大特色，產業分布多元，以半導體、電子零組件及生技醫療等產業為主，近年配合政策積極推動數位雲端、資安及綠能環保等產業上櫃掛牌有成；債券市場同樣亮眼，債券ETF市場規模穩居亞太地區第一。

陳舒琴表示，早期第一代台商大多專注於企業經營與產業布局，不斷擴展海外的事業版圖，然而隨著企業逐漸進入第二代接班，許多台商開始更加重視跨境資產管理與全球資產配置的議題，而台商企業可從產業、資本、技術與市場四面向建立更緊密的合作網絡，其中資本市場與金融體系，正是台商生態系中非常重要的環節。

如果台商能夠結合台灣的資本市場、金融產業與全球台商網絡，讓台灣成為海外台商進行資產管理與資本運作的重要平台，相信能讓台灣金融市場在國際上發揮更大的影響力。

安侯建業聯合會計師事務所專業策略長趙敏如指出，KPMG長期深耕東南亞市場，對於回台上市櫃的規劃及輔導具豐富經驗，櫃買中心的多層次股票市場可協助台商企業對接資本，上櫃掛牌後持續透過現金增資及發行債券等多元化籌資工具募集資金，更重要的台商能藉由IPO過程推動經營管理制度化，強化公司治理體質，奠定永續傳承的堅實基礎。