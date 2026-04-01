櫃買市場業績發表會 回響熱

配合上櫃公司2025年度財報公告，櫃買中心已於3月12日至30日舉辦六場多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，並獲得熱烈回響。

此系列業績發表會共有新應材（4749）、家登、普萊德、神準、崴寶、安碁資訊、倍力、元大期、博盛半導體、竣邦-KY、昶瑞機電、力旺、太醫、大樹、大學光、旺矽、宜鼎、群翊等18家優質上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

櫃買中心表示，系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站查詢。

透過這系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財報公告時程，規劃辦理一系列櫃買市場業績發表會。