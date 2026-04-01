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世紀民生擬配發3.13股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

世紀*（5314）董事會決議通過以普通股每股面額新台幣0.5元計算，擬配發每股股利1.765元，其中包含現金股利每股0.2元，以及盈餘轉增資配發股票股利每股1.565元。按面額換算，相當於每股無償配發達3.13股，配股比重達313%。

世紀民生受惠於「鳳凰計畫2.0」全面啟動，世紀民生2025年每股純益（EPS）5.56元，2026年前二月合併營收8.33億元，年增198.5% 。

展望未來，世紀民生*的營運重心將從過去的規模擴張，升級為「數據、技術與流量資產」的深度變現。在生技醫療版圖，旗下保健品牌「朝和生醫」表現極為亮眼，不僅成功推出業界首創的食用級外泌體「Eob686」，更積極拓展多元保健食品。

同時，世紀民生*正積極導入AI技術，強化「AI營養師」的健康數據分析與精準個人化照護服務。

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