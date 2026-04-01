世紀民生擬配發3.13股

線材廠萬泰科（6190）搭上低軌衛星與AI兩大當紅商機熱潮，營運強強滾，董事長張銘烈昨（31）日於法說會透露，近期低軌衛星訂單大有斬獲，大客戶訂單翻倍成長，AI高速線也接到高階產品大單，並且開始投入太空AI用線材關鍵材料領域。

2026-04-01 00:32