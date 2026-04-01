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上洋集團化升級 啟動

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

上洋（6728）執行長吳國華昨（31）日指出，2026年啟動「集團化升級」，聚焦空調、商用洗衣雙核心並擴大新事業布局。受惠商用空調打入科技業客戶，加上子公司「東洋」切入B2B洗滌市場，今年目標空調與洗衣事業成長逾一成，新事業挑戰高成長，帶動全年營收雙位數成長。

上洋的空調事業營收占比逾七成，今年迎來代理三菱重工第十年。吳國華指出，去年市場受天氣與房市影響萎縮，但公司銷售逆勢成長。今年商用空調看好夏季高溫需求，第1季導入首款採用R32環保冷媒的VRF上吹型室外機，未來將強化冰水機與能源系統規劃能力，切入淨零商機，提升商辦與工業場域應用比重。

上洋表示，商用洗衣採內外並進策略，台灣SeSA自助洗衣吧已達250店，今年展店目標維持年增兩成；高端品牌RIV精緻洗衣在雙北已有13處門市。

海外部分，上半年將於印尼雅加達設新辦公室，並推出自有品牌「TAKUROX」進攻國際工業洗滌市場。此外，子公司東洋鶯歌新廠預計4月啟用，目標開發十家五星級飯店客戶。

新事業與代理品牌成效漸顯，吳國華表示，新事業因基期低，成長動能強勁。法國玻璃餐具「Duralex」今年目標成長一倍，「空氣美學事務所」預計成長六成，自有品牌「one-meter」看增三成。

此外，公司近期取得三菱化學旗下「Cleansui」在台代理權，預計第2季於電商平台首發，完善居家生活生態系產品矩陣。

上洋取得三菱燃氣發電機在台總代理權，切入電力市場，鎖定資料中心與竹科需求。吳國華分析，發電機回收成本期僅約2.5年至四年，在企業追求能源韌性趨勢下詢問度極高。展望未來，將透過物聯網與AI大數據提升營運效率，在穩定核心事業之餘，積極釋放新事業潛力，推升集團營運規模。

營收 三菱

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