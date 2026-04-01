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鐳洋衛星升空 傳捷報

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

鐳洋科技（6980）昨（31）日宣布，「黑鳶2號（Black Kite-2）」成功升空，這是鐳洋升空的第三顆衛星，更宣示新創追星8U物聯網立方衛星計畫正式進入連續在軌驗證階段，後續還有兩顆8U立方衛星將陸續升空，逐步推進低軌衛星部署。

「黑鳶2號（Black Kite-2）」是鐳洋受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星，於台灣時間3月30日自美國加州范登堡太空軍基地搭乘SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）Transporter-16航班成功發射並順利進入軌道。

鐳洋已發射首顆新創追星先期計畫3U通訊立方衛星「夜鶯號」，太空中心自2023年啟動新創追星8U物聯網立方衛星計畫，委由鐳洋科技研製4顆8U立方衛星，首顆8U衛星「黑鳶1號」去年發射升空，已經成功與歐洲亞洲及南美洲等全球多個地面站建立跨區通聯。

「黑鳶2號」延續新創追星計畫既有任務架構，聚焦低軌物聯網通訊系統在軌驗證與性能優化。鐳洋董事長王奕翔表示，第二顆8U立方衛星順利入軌，象徵任務從單一驗證邁向連續驗證，鐳洋正推動低軌衛星由單顆測試走向規模化發展，為後續星群運作奠定關鍵基礎。

在既有通訊架構上，黑鳶2號亦導入LoRa通訊應用測試，結合感測器進行環境監測資料傳輸實驗，驗證LoRa於低軌衛星通訊場景中的應用可行性，預計由與清華大學合作開發物聯網地面節點接收，為衛星物聯網應用拓展更多實際場景，進一步延伸低軌通訊技術的應用潛力。

鐳洋指出，後續尚有兩顆8U物聯網立方衛星待發射，透過多顆衛星的持續部署與數據累積，可建立低軌物聯網小型星群雛型，將持續深化從地面到軌道的通訊整合能力，將技術驗證轉化為實際應用，推動台灣在低軌衛星通訊領域穩健向前。

美國 科技 工研院

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