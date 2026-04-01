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橘子遊戲改版 賺連假財

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）昨（31）日，宣布旗下人氣手機遊戲《天堂M》將於4月1日迎來職業大改版，卡位清明連假遊戲商機，為第2季營運挹注成長動能。

據悉，本次《天堂M》將針對遊戲內人氣職業神聖劍士進行全面改版，預料有助於激勵玩家消費力道提升。橘子表示，除進行職業改版外，也祭出史上最優渥成長資源，讓玩家開局就能暢快享受遊戲。

《天堂M》由韓國遊戲大廠NCsoft開發，今年在台灣已進入第九年營運，是橘子重要營收主力產品，每月至少為橘子貢獻數億元營收。

業界人士指出，《天堂》與《楓之谷》IP與相關產品均為橘子金雞母，約占整體營收近七成，因此每當遊戲有大改版，都有助於營運成長。

橘子今年前二月營收19.45億元，年減1.2%。展望未來，橘子隨著《天堂M》進行改版預熱，穩固核心遊戲營運動能，加上拓展泛娛樂商業布局，預料營運將有所支撐。

橘子表示，該公司正在進行多元布局，包括漫畫小說平台MOJOIN攜手知名IP打造快閃咖啡廳，並推出知名電影IP改編漫畫作品，深化跨域合作；hidol順應推活熱潮，啟動「春日應援季」，透過沉浸式的應援氛圍，吸引更多同好圈粉進駐。

此外，橘子也參與台灣指標性AI展覽，展示客製化虛擬人於泛娛樂行銷場景之應用，拓展企業客戶合作機會；企業服務方面，雲力橘子將舉辦資安領袖戰略餐會，聚焦AI原生防禦趨勢與應對策略。

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