數位雲端服務商騰雲科技（6870）昨（31）日舉行法說會。受惠國際市場強勁成長及高度可複製的軟體模式，推升去年獲利改寫新猷。展望今年，看好海外市場貢獻營收、AIoT數據服務擴大業態，跨足數位保險新領域，為公司增添動能。

騰雲2025年合併營收8.04億元，稅後純益1.7億元，每股純益7.08元，營收、獲利新高，海外營收占比突破四成。今年前二月營收1.28億元，年增45%，為同期新高。

市場結構方面，騰雲表示，積極開拓國際市場，已設立泰國、日本、馬來西亞及大陸等海外據點，海外商場、商辦、飯店均成為AIoT服務落地場域，成為驅動營收成長核心引擎，新的「Agent AI as a Service」業務開發行銷、銷售等代理AI，延伸至金融服務與AIoT；將成功案例複製至旅宿、保險、製造及交通運輸等全新領域。

騰雲去年宣布進軍數位保險領域，主要結合AIoT即時數據與AI代理，將可改變目前保險業判斷理賠效率低的痛點，除可加速完成理賠判定外，並可透過數據分析提供新保單設計方向，並透過合資保險公司認列獲利。