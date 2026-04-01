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騰雲業績迎三大動能

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

數位雲端服務商騰雲科技（6870）昨（31）日舉行法說會。受惠國際市場強勁成長及高度可複製的軟體模式，推升去年獲利改寫新猷。展望今年，看好海外市場貢獻營收、AIoT數據服務擴大業態，跨足數位保險新領域，為公司增添動能。

騰雲2025年合併營收8.04億元，稅後純益1.7億元，每股純益7.08元，營收、獲利新高，海外營收占比突破四成。今年前二月營收1.28億元，年增45%，為同期新高。

市場結構方面，騰雲表示，積極開拓國際市場，已設立泰國、日本、馬來西亞及大陸等海外據點，海外商場、商辦、飯店均成為AIoT服務落地場域，成為驅動營收成長核心引擎，新的「Agent AI as a Service」業務開發行銷、銷售等代理AI，延伸至金融服務與AIoT；將成功案例複製至旅宿、保險、製造及交通運輸等全新領域。

騰雲去年宣布進軍數位保險領域，主要結合AIoT即時數據與AI代理，將可改變目前保險業判斷理賠效率低的痛點，除可加速完成理賠判定外，並可透過數據分析提供新保單設計方向，並透過合資保險公司認列獲利。

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萬泰科2026年營收衝百億

線材廠萬泰科（6190）搭上低軌衛星與AI兩大當紅商機熱潮，營運強強滾，董事長張銘烈昨（31）日於法說會透露，近期低軌衛星訂單大有斬獲，大客戶訂單翻倍成長，AI高速線也接到高階產品大單，並且開始投入太空AI用線材關鍵材料領域。

智通海外雙核心出擊

智通*（8932）昨（31）日舉行法說會，公布去年歸屬母公司淨利6.58億元，創新高。公司表示，持續推動海外事業雙核心布局。其中，東南亞軟體資訊服務事業深化既有客戶合作及提高經常性收入占比，印度金融科技事業待取得印度RBI核准後，將開展自營小額貸款業務。

寶晶2025年EPS 1.05元

再生能源資產管理廠寶晶能源（6987）昨（31）日公告去年稅後純益2.24億元，年增81%，每股純益1.05元，創新高，董事會決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利0.9元。

磐儀2025年EPS 0.49元

工業電腦廠磐儀（3594）昨（31）日公布去年稅後純益4,666萬元，年減63.57%，主要受新台幣匯率劇烈波動，以及本業衰退影響，每股純益0.49元，董事會決議，去年度盈餘擬配發每股現金股利0.4元，以昨天收盤價38.15元計算，殖利率約1.05%。

利機第2季業績有望增溫

通路商利機（3444）去年營收站上近14年高點，外界預期，該公司今年營運應可持穩，第2季表現有望增溫，如果核心成長引擎均熱片業務出貨動能續強，有機會帶動全年整體業績持續向上。

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