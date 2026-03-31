三地能源漁電案場報捷

再生能源整合服務商三地能源（6946）宣布，旗下位於台南七股地區的漁電共生案場已全面進入實質營運階段，並於3月正式通過農業部「農業數位工具客製開發輔導」計畫驗證，將可為營運加持。

該公司指出，相較於傳統僅具備硬體建設之場域，三地能源將AI智能監測與無線傳輸技術導入案場管理，成功將養殖環境數據化與透明化，建立起可供驗證的數位管理體系，為智慧水產產業鏈奠定紮實基礎。

今年已於七股案場啟動大規模放養計劃，目前除與在地漁民合作放養龍虎斑、金目鱸、黃金鯧等高經濟魚種外，文蛤放養量也已逾810萬粒。

公司並規劃於今年底前達成總量1,950萬粒文蛤及逾5,100萬尾白蝦的投放目標。透過導入AI水質監控系統與專業養殖團隊協作，確保光電板下生態系維持高效產出，落實「漁業為本、綠能加成」之核心目標。

三地能源董事長鍾炳利表示，近年全球地緣政治動盪與天然氣成本飆漲引發能源危機，同時全球AI科技的爆發性成長也帶來龐大電力剛需。AI的發展需要電力支撐，而永續的「綠電」正是推動AI產業前進的最強助力。

他強調，隨著科技輔導計畫順利驗收，三地能源率先將AI應用於自身案場的數位治理，建立起透明且具管理深度的模式，能為急需滿足國際綠電剛需（RE100）的半導體與高科技供應鏈，提供高品質且具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇。