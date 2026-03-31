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騰勢搶攻毛小孩商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

保健食品品牌騰勢（7889）積極布局毛孩經濟，取得高階寵物品牌「ADVANCE愛旺斯」台灣區獨家代理權，期為公司2026年營運帶來新一波的成長動能。

騰勢對於2026年維持審慎樂觀看法。其中，在「毛孩經濟」的布局上，騰勢表示，公司開啟新的戰略佈局，除了原先熱銷的寵物健康品外，騰勢宣布取得國際知名高階寵物品牌「ADVANCE愛旺斯」台灣區獨家代理權，相關飼料與主食產品已於包括寵物公園、魚中魚..等全面上線販售。

根據國外研究機構報告指出，2025年全年寵物護理市場規模為2,734.2億美元，預計將從2026年起以年複合成長率7.06％的速度成長至2034年的4,990.6億美元，其中，寵物食品（乾糧、濕糧、零食）即佔據了全球寵物護理市場的52.6％，今年起到2034年預估年複合成長率也達7%，可見毛孩商機潛在的業務市場拓展空間。

騰勢指出，ADVANCE 為西班牙寵物食品公司AFFINITY集團旗下的專業寵食品牌，目前已銷售於超過70個國家，且主打「獸醫配方＋功能性營養」，屬於中高價位專業寵物健康品。

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