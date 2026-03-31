安特羅新疫苗奪澳門藥證

國光生（4142）子公司安特羅生技（6564）昨（31）日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）獲澳門藥物監督管理局新藥查驗登記核准，取得澳門藥證。

由於香港澳門與珠海屬一日生活圈，澳門藥證將有利於吸引珠三角高消費家庭，並成為前進亞洲市場的前哨站。

安特羅表示，澳門腸病毒疫苗藥證是2025年2月21日送件申請，2026年3月30日取證，澳門人口雖 不多，但近年來飽受腸病毒疫情所苦。去年爆發多起托兒所及幼稚園群聚感染事件也讓地方衛生局對疫情防治及疫苗需求高度重視。

再加上澳門為連接香港及珠海等珠三角重要城市的樞紐，珠三角人口達七、八千萬人，在跨境人流頻繁的情況下，腸病毒傳播風險增加，目前香港、澳門及珠海地區在腸病毒防治上仍存在缺口，急需可有效降低感染和重症風險的疫苗，這也是安特羅腸病毒疫苗可迅速領證的原因之一。

由於澳門醫療體系由當地政府高度主導，一旦取得藥證並納入公共醫療體系，可迅速建立穩定接種率，而澳門的腸病毒疫苗接種經驗將成為腸病毒疫情防治示範區，尤其澳門在藥物監管體系上具備銜接中國與國際市場的角色，為安特羅腸病毒疫苗進入香港及東南亞市場的重要橋接據點，有利於加速區域業務拓展。