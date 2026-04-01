智通*（8932）昨（31）日舉行法說會，公布去年歸屬母公司淨利6.58億元，創新高。公司表示，持續推動海外事業雙核心布局。其中，東南亞軟體資訊服務事業深化既有客戶合作及提高經常性收入占比，印度金融科技事業待取得印度RBI核准後，將開展自營小額貸款業務。

智通總經理蔡焜煌看好，2026年軟體事業群成長動能持續，來自既有客戶深化合作與跨模組擴展，訂閱與經常性收入占比持續提升，東南亞區域市場布局逐步轉化為實際項目落地，對2026年營收成長審慎樂觀。

智通去年營收22.7億元，年增52%；歸屬母公司淨利6.58億，年增106%，同寫新猷；以拆票分拆後計算，每股純益1.85元。

智通近年積極布局海外資訊軟體事業，2023年收購馬來西亞軟體開發公司Global Line Network（GLN），跨足企業級軟體資訊服務與金融科技（Fintech）領域。2025年軟體事業群貢獻營收占比達74%，成長動能主要來自東南亞區域新客戶導入，以及企業客戶系統建置需求驅動。

展望2026年，智通看好軟體事業成長動能持續，並期待新事業的發展。印度金融科技新事業方面，智通收購印度當地NBFC執照公司Letul Investments Private Limited，目前已進入階段性股權交割程序，第一階段目標先完成25%股權收購，接續再取得剩餘股權，並向印度儲備銀行申請相關變更程序，待取得核准後，便能在印度開展自營小額貸款業務的試營運，成為公司下個成長動能。

東南亞軟體資訊服務事業聚焦三大方向，首先是深化既有客戶合作與跨模組擴展，持續擴大單一客戶合約價值與長期黏著度；第二是持續提升訂閱與經常性收入，推動業務模式由一次性交付專案轉向長期訂閱制服務；最後是將東南亞市場布局加速轉化為實際落地項目，經營越南市場並驗證通路銷售管理系統的跨區域市場之複製潛力。

另外，智通四大資安產品矩陣持續深耕政府、電信及金融組織客群，積極拓展新戰略夥伴，加速區域商業版圖的實質落地。