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萬泰科2026年營收衝百億

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供
萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供

線材廠萬泰科（6190）搭上低軌衛星與AI兩大當紅商機熱潮，營運強強滾，董事長張銘烈昨（31）日於法說會透露，近期低軌衛星訂單大有斬獲，大客戶訂單翻倍成長，AI高速線也接到高階產品大單，並且開始投入太空AI用線材關鍵材料領域。

萬泰科去年營收86億元，張烈銘強調，今年業績一定要突破百億元，目前看到的數字「比100億元還多不少」，並且會針對外在環境變動做適當調整與對應。

張銘烈透露，萬泰科低軌衛星接單強勁，主要是供應的線材種類持續擴充。該公司以前是透過配線廠去供貨，去年開始是直接接單，而且有些線種接近100%供應，且線種還在持續擴充中，直接接單項目還會再增加。

萬泰科總經理張程雅補充，該公司產品用於低軌衛星地面接收器設備，2026年還有新客戶進入量產，去年大客戶訂單量約500萬套，今年倍增至1,000萬套，營收占比也將翻倍，明年還會再翻倍，並搭上全球最大IPO熱潮。

張程雅指出，低軌衛星最大客戶目前只發射了1萬顆衛星，離原本申請發射100萬顆的目標還很遠，而且最近客戶還開了直銷，可以打到手機上，使得一般手機也可以使用衛星通訊，未來將愈來愈普及，商機龐大。

談到太空AI用線開發進度，張程雅透露，已經在前期開發中，主要為上太空衛星做準備，其關鍵是材料的物理特性，而萬泰科在行的就是關鍵材料，也就是氟塑料，希望未來可以廣泛應用在太空，這是未來期待的產品。

至於AI高速線，張明烈說，萬泰科是在去年3、4月開始投入，目前已接到大單，而且是高階線種，雖然面對銅價在高檔，加上美伊戰爭之後，塑料PVC限量供應，但該公司可在台灣、中國大陸、越南與泰國等地購買原料，靈活調度經營。

產能方面，泰國廠高速線第二期擴建完成後，總月產能將達800萬至1,000萬公尺。除高速傳輸外，積極儲備下一階段成長動能，持續推廣因應電動車與家電升級的輻照交聯線。

同時，AI伺服器與高端客製化產品毛利率達20%至35%，將推動獲利結構優化，目標至2030年將高毛利產品占營收比重自2025年的18%，提升至30%。

資本支出方面，2026年規劃約3億元至4億元，其中約2.5億元將用於泰國高速線第三期擴產；另外，越南廠輻照線E-Beam擴產進展順利，已提前於2026年1月試量產。

太空 營收 萬泰科

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