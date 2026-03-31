寶晶去年每股獲利創歷年新高 達1.05元 配息0.9元

寶晶能源(6987)今(31)日舉行董事會通過去年財報及盈餘分配案。去年稅後純益2.24億元，每股純益1.05元，創歷年新高；董事會決議去年盈餘每股配息0.9元，配息率達86%。

寶晶能源指出，今年面對充滿挑戰的大環境，公司將利用自身光電一條龍整合服務的優勢，努力尋找各種業務開發的機會，力求繼續提升本業獲利。依照目前各專案的執行進度來看，115年度併網總容量仍可望有兩位數的增長，總量可望於今年正式突破150MW（百萬瓦），為今、明年營運帶來正面助益。

寶晶能源進一步表示，公司今年的太陽能EPC及表後儲能等業務，均相當值得期待。透過大股東的協助與業務團隊的努力，寶晶能源在今年第1季陸續獲得倉儲物流、飯店及公部門的青睞，取得不少提案的機會。而在進行實地場勘等動作之後，已經有一、兩個案子，可望於今年第2季順利取得合約。

針對經濟部能源署為加強地方防災應變能力，於115年度及116年度編列共7.172億元的特別預算，建設太陽光電、儲能系統、能源管理系統等防災微電網所需的設施及設備，寶晶能源特別成立專案小組積極競標，如能順利得標，可望為公司業務多元化奠定良好的基礎。