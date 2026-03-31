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饗賓今年預計再開4~5家Buffet全品牌目標15家新店 挺進IPO拚年底上市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
饗賓今年2月甫開出第100家店，同時旗下鐵板燒「旨醞」也開出第二家店，4月1日在微風信義45樓正式開幕。記者嚴雅芳／攝影
饗賓今年2月甫開出第100家店，同時旗下鐵板燒「旨醞」也開出第二家店，4月1日在微風信義45樓正式開幕。記者嚴雅芳／攝影

饗賓（7883）今年營運全面加速，除規劃全年展店15家、擴大Buffet與新品牌布局外，也同步推進資本市場計畫，規劃於7月送件申請上市，力拚年底掛牌，成為近年餐飲業關注的IPO指標案。隨展店與品牌規模持續擴大，集團今年也將擴大徵才，全年預計招募700人，並於4月啟動第一波調薪，平均調幅約4%。

饗賓今年2月甫開出第100家店，同時旗下鐵板燒「旨醞」也開出第二家店，4月1日在微風信義45樓正式開幕。發言人許瀚云31日表示，今年展店規模將維持高檔，全年預計開出15家新店，其中約四至五家為Buffet型品牌，顯示集團仍持續看好吃到飽市場需求與大型餐飲場域發展潛力。除既有品牌持續拓點外，第2季起也將啟動品牌改裝計畫，預計把四家「小福利麻辣鍋」全面轉型為「朵頤牛排」，進一步強化集團在中價位排餐市場的布局。

新品牌方面，饗賓去年推出的「Urban Paradise」首店表現優於預期，今年預計再開兩家，其中一家已確定落腳新竹，另也規劃向南部展店。饗賓指出，未來「Urban Paradise」將與「饗饗」採取「團戰」策略，共同搶攻多國料理Buffet市場，並以精華商圈作為重點布局區域。

饗賓說明，由於「饗饗」鎖定高樓層、高空景觀場域，適合的店址相對稀缺，因此目前店數僅2家，未來若是鎖定非高空場域、但同樣希望切入約2,000元價位帶的多國料理Buffet市場，將優先以「Urban Paradise」作為展店主力。

在既有Buffet品牌方面，「旭集」也將持續拓點。饗賓透露，「旭集」預計7月進駐台中大遠百，同一商場也將同步開出「饗泰多」，以雙品牌進駐方式放大集團在百貨商場的集客效益。至於高空景觀型品牌「旨醞」與未來「饗饗」新據點，目前則持續尋點中，下一個可能布局城市為高雄。

隨著展店規模持續擴大，饗賓今年也同步加大徵才力道，全年預計招募700名員工。饗賓表示，集團目前人力需求持續升高，主因在於品牌數增加、營業規模放大，未來無論是Buffet、單點式餐廳或新品牌，都需要更多第一線與營運人才支撐。

IPO 饗賓 餐飲業

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