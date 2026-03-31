萬泰科法說會／低軌衛星與AI帶動 今年業績挑戰百億 跨入太空資料中心

萬泰科（6190）31日舉行法說會，董事長張銘烈表示，今年在低軌衛星與人工智慧（AI）高速線帶動下，營收一定要突破百億元，而且目前看到的數字，比百億元還多不少，主要是低軌衛星有很大斬獲，因為供應的線材種類持續擴充，至於AI高速線也接到大單，而且是高階產品，儘管面對戰爭與原物料等困難，該公司還是會一一克服。

針對太空資料中心用線的開發計劃？總經理張程雅表示，萬泰科已經在前期開發中，是為了上太空衛星做準備的，它的關鍵是材料的物理特性，而萬泰科在行的就是關鍵材料，也就是氟塑料，希望未來可以廣泛應用在太空，這是未來期待的產品。

針對2026年展望？以及原物料的影響？張銘烈說，去年營收86億元，今年100億元一定要想辦法突破，能看到的數字比100億元還多不少，針對外在環境變動，該公司會調整與對應。

其中，在低軌衛星方面，張銘烈說，萬泰科有很大斬獲，以前是透過配線廠去供貨，去年開始是直接接單，而且有些線種接近100%供應，同時，線種還在持續擴充中，直接接單項目也還會擴充。

至於AI高速線，他說，是在去年3、4月投入，目前接到大單，而且是高階的線種，雖然面對銅價在高檔，加上美伊戰爭之後，塑料PVC限量供應，但該公司可以在台灣、中國大陸、越南與泰國等地購買，靈活調度經營，雖然有困難，但是會一一克服。

張程雅說，萬泰科是做低軌衛星的地面接收器設備，而且2026還有新客戶進入量產，去年大客戶是給500萬套，今年1,000萬套，營收占比也將翻倍，明年還是翻倍，並搭上全球最大IPO現象。

張程雅指出，低軌衛星的最大客戶目前只打了1萬顆的衛星，可是目標是申請100萬顆，而且最近客戶還開了直銷，可以打到手機上，使得一般手機也可以使用衛星通訊，未來將愈來愈普及，商機龐大。

產能方面，泰國廠高速線第二期擴建完成後，總月產能將達800萬至1,000萬米。除高速傳輸外，積極儲備下一階段成長動能，持續推廣因應電動車與家電升級之輻照交聯線。同時，AI伺服器與高端客製化產品之毛利率高達20%至35%，將推動獲利結構優化，目標至2030年將高毛利產品占營收比重自2025年的18%提升至30%。

資本支出方面，2026年規劃約3至4億元，其中約2.5億元將用於泰國高速線第三期擴產；而越南廠輻照線E-Beam擴產進展順利，已提前於2026年1月試量產。