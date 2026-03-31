饗賓今年第3季送件申請上市今年再展15-20家店

國內高檔餐飲饗賓（7883）餐旅集團持續往高端餐飲目標挺進，旨醞鐵板燒進入微風信義45樓，預計全年北中南再展15到20家店，未來在供應鏈整合發揮，成本優勢，推升獲利向上攀升，準備於今年第3季送件申請上市，隨著店數不斷增加2028年營收朝著200億元挺進。

饗賓餐旅集團朝著讓世界看見台灣的美好目標前進，旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集及高檔的饗A Joy等12個品牌，饗賓以盛宴賓至如歸的精神，再推出鐵板精緻料理「旨醞」以慢時光釀味覺美學，進駐信義區的微風信義45樓，於城市天際線上展開一場味覺的沉浸美學。

饗賓餐旅集團2025年營收為116.84億元，年增10.42%，稅後純益為7.45億元，每股稅後純益攀升到12.6元，營收、獲利率同步改寫歷史新高；每股配發現金股利10.08元，配發率達8成。

隨著每年隱健展店，再加上供應鏈的整合，營收成長、成本降低，推升營運不斷衝高，期許2028年年營收衝上200億元。2026年前兩個月受惠於各種新年假期加持，營收再創新高，合併營收達25.5億元，年增27.62%。

在人才策略方面，饗賓也打造好文化、好待遇、好發展及好人才等五好團隊。饗賓餐旅集團朝著讓世界看見台灣的美好目標前進，為了這個願景要建立強大的循環，「五高經營」跟「五好團隊」就是饗賓經營的重要方針；饗賓餐飲集團還要翻轉餐飲業人才結構，讓餐飲業成為高價值、高待遇的產業。

饗賓餐旅集團要在餐飲業更有競爭力，全力推竹供應鏈整合，饗賓集團於2012年正式啟用位於桃園青埔的總部暨中央廚房桃園廠，興建「嘉義食材中心」，還有自有車隊運送，用自己獨特的營運方式，向世界喊話，傳遞台灣美好價值，航向高價值、世界級的餐飲新未來。