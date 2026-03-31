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智通法說會／2025營運創新高 2026展望樂觀
智通*（8932）科創今日召開法人說明會公布營運成果，2025年第4季合併營收新台幣5.51億元，季減3%、年增25%；毛利率64%、營業利益率47%、淨利率30%。第4季歸屬母公司淨利1.44億元，因公司股票面額變更，每股面額從5元變更為2.5元（1拆2），致使流通股數加倍，拆股後計算第4季每股盈餘0.41元。
智通科創2025全年營收新台幣22.7億元，創下歷年新高，年增率高達52%。2025年營業利益新台幣10.76億，年增109% ; 2025年歸屬母公司淨利6.58億，年增106% ; 拆股後計算全年每股盈餘1.85元。
展望2026年，公司持續推動海外事業雙核心布局，東南亞軟體資訊服務事業深化既有客戶合作及提高經常性收入占比，印度金融科技事業待取得印度RBI核准後將開展自營小額貸款業務。
智通科創總經理蔡焜煌表示，「2026年預期軟體事業群成長動能持續，來自既有客戶深化合作與跨模組擴展，訂閱與經常性收入占比持續提升，東南亞區域市場布局逐步轉化為實際項目落地，對公司2026全年營收之成長審慎樂觀。」
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