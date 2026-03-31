智通法說會／2025營運創新高 2026展望樂觀

萬泰科（6190）31日舉行法說會，董事長張銘烈表示，今年在低軌衛星與人工智慧（AI）高速線帶動下，營收一定要突破百億元，而且目前看到的數字，比百億元還多不少，主要是低軌衛星有很大斬獲，因為供應的線材種類持續擴充，至於AI高速線也接到大單，而且是高階產品，儘管面對戰爭與原物料等困難，該公司還是會一一克服。

2026-03-31 18:28