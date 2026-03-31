找不到輔導券商 國鼎公告4月10日起終止興櫃買賣、股價剩4元

興櫃生技股國鼎（4132）3月26日公告，因為輔導券商國泰綜合證券、凱基證券辭任主辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，自115年4月10日起終止普通股股票在證券商營業處所買賣。國鼎31日盤中下跌，股價剩下4元。

國鼎3月24日時發布重訊，指接獲主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券，及協辦輔導推薦證券商凱基證券來函通知，因其經營方針及人力投入等綜合考量，自115年03月31日辭任輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。辭任後國鼎目前無輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。

26日時櫃買中心通知，自115年4月10日起終止國鼎普通股股票興櫃買賣。國鼎表示，已積極接洽其他證券商，擔任公司主辦及協辦輔導推薦證券商，造成股東之不便，公司特此表達歉意。

依據國鼎去年4月年報公開資訊，目前大股東為悟覺妙天，持股比率3.42%，若加上兒子黃國倫的持股1.73%，合計超過5%。董事長劉勝勇持股0.57%，若加上配偶、未成年子女持有股份2.92%，合計超過3%，相較之下妙天父子總持股比例還比董事長家庭還多。

3月12日國鼎發布公告，董事會決議私募辦理現金增資，發行普通股，並公告應募人林育申將參與私募普通股3,000張，每股發行價格定為13.15元，查財報林育申為股東之一，持股2.18%。不過後來因為國鼎股價大跌，影響林育申繳款意願，私募取消，國鼎旋即重新發布公告，重新辦理私募現金增資，並將增資額度由不超過2萬張，拉高到不超過6萬張。

國鼎股價在爆出輔導券商辭任消息後，25日暴跌45.83%，26日再重挫34.61%，近日股價呈現整理，在4元附近震盪。