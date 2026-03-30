天品董事會決議處分平鎮廠 處分利益約4.5億元

天品(6199)於今日（30日）召開董事會，通過決議處分位於桃園市平鎮區之閒置廠房及土地，包括土地：面積共4,413.14平方公尺(約為1334.976坪)、建物：面積共9586.44平方公尺(約為2899.898坪)，交易總金額達新台幣5.88 億元（含稅），預計挹注處分利益約達新台幣4.5億元，並以期於今年第3季前完成交割。天品表示，此次處分閒置資產，除挹注公司營運及未來發展動能外，也充實營運資金，為公司長遠的策略布局提供更穩健的財務基礎。

天品表示，公司積極擴大於AI伺服器產業鏈市場的版圖，旗下子公司奈科潔淨科技由天品持股 80 %、欣偉科技持股 20 % 於2025年6月共同出資成立，結合天品的資源優勢與欣偉科技自2000年起累積的半導體零件清洗與貴金屬回收技術，致力於提供電子零組件的高潔淨解決方案。

天品指出，隨著高階AI伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對包括伺服器水冷系統零件、散熱模組與特殊元件的先進清洗良率與交期穩定性的要求持續提高，公司憑藉成熟製程經驗與穩定品質表現，強化與客戶間的長期合作關係，堆疊公司在農曆春節仍加班因應客戶的清洗訂單需求，產能稼動率持續站穩高檔水準，是挹注天品今年前2月營收仍繳出年增574.56％、站穩9575萬元的主要原因。

不僅如此，近期新客戶針對「Rubin 相關零組件清洗」等技術驗證與導入進度優於預期，部分已開始小量運行並排入後續訂單規劃，推升整體接單與排程能見度穩步提升。展望2026年上半年，天品維持審慎樂觀看法。目前訂單能見度已達2026年第三季外，亦將持續加速新增產線的建置，伴隨著AI伺服器需求持續成長，與新客戶加入、新應用逐步發酵、擴增產線陸續投入運作等的帶動下，將助力集團AI清洗業務營收規模逐步放大，不僅優化天品集團整體產品組合與獲利結構，也進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。