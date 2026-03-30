快訊

川普此次嗆聲有用 美股電子盤、台指期夜盤同步上漲

川普稱伊朗將放行20艘油輪 中國大型2貨船今通過荷莫茲海峽

脂肪肝年輕化兇手是它 醫師曝「護肝3神飲」：牛奶、豆漿別當水喝

聽新聞
0:00 / 0:00

天品董事會決議處分平鎮廠 處分利益約4.5億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片
天品董事長李振寬。圖／本報資料照片

天品(6199)於今日（30日）召開董事會，通過決議處分位於桃園市平鎮區之閒置廠房及土地，包括土地：面積共4,413.14平方公尺(約為1334.976坪)、建物：面積共9586.44平方公尺(約為2899.898坪)，交易總金額達新台幣5.88 億元（含稅），預計挹注處分利益約達新台幣4.5億元，並以期於今年第3季前完成交割。天品表示，此次處分閒置資產，除挹注公司營運及未來發展動能外，也充實營運資金，為公司長遠的策略布局提供更穩健的財務基礎。

天品表示，公司積極擴大於AI伺服器產業鏈市場的版圖，旗下子公司奈科潔淨科技由天品持股 80 %、欣偉科技持股 20 % 於2025年6月共同出資成立，結合天品的資源優勢與欣偉科技自2000年起累積的半導體零件清洗與貴金屬回收技術，致力於提供電子零組件的高潔淨解決方案。

天品指出，隨著高階AI伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對包括伺服器水冷系統零件、散熱模組與特殊元件的先進清洗良率與交期穩定性的要求持續提高，公司憑藉成熟製程經驗與穩定品質表現，強化與客戶間的長期合作關係，堆疊公司在農曆春節仍加班因應客戶的清洗訂單需求，產能稼動率持續站穩高檔水準，是挹注天品今年前2月營收仍繳出年增574.56％、站穩9575萬元的主要原因。

不僅如此，近期新客戶針對「Rubin 相關零組件清洗」等技術驗證與導入進度優於預期，部分已開始小量運行並排入後續訂單規劃，推升整體接單與排程能見度穩步提升。展望2026年上半年，天品維持審慎樂觀看法。目前訂單能見度已達2026年第三季外，亦將持續加速新增產線的建置，伴隨著AI伺服器需求持續成長，與新客戶加入、新應用逐步發酵、擴增產線陸續投入運作等的帶動下，將助力集團AI清洗業務營收規模逐步放大，不僅優化天品集團整體產品組合與獲利結構，也進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。

伺服器 天品 電子零組件

延伸閱讀

藥華藥斥資4,600萬美在波多黎各建新廠進行簽約 目標明年取證及生產

旺矽董座葛長林：台灣沒有競爭對手 看2年能見度、今年拚續創高

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

定穎高階板擴產 營運衝

相關新聞

天品董事會決議處分平鎮廠 處分利益約4.5億元

天品(6199)於今日（30日）召開董事會，通過決議處分位於桃園市平鎮區之閒置廠房及土地，包括土地：面積共4,413.14平方公尺(約為1334.976坪)、建物：面積共9586.44平方公尺(約為2899.898坪)，交易總金額達新台幣5.88 億元（含稅），預計挹注處分利益約達新台幣4.5億元，並以期於今年第3季前完成交割。天品表示，此次處分閒置資產，除挹注公司營運及未來發展動能外，也充實營運資金，為公司長遠的策略布局提供更穩健的財務基礎。

安葆董事會擬配發4元現金股利

安葆（7792）董事會30日決議擬配發4元現金股利，並將於5月28日舉行的股東常會承認配息案。

宏碁智新辦理上櫃前競價拍賣 4月20日掛牌上櫃

宏碁（2353）集團旗下宏碁智新（7794）配合上櫃前公開承銷，即將於4月1日至4月7日展開競價拍賣。本次競拍總張數為2040張，競拍底價28.97元，暫定每股承銷價31元。預計4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，4月14日抽籤，4月20日正式掛牌上櫃。

2025年營收47.15億元創新高 公勝保經今掛牌上櫃

公勝保險經紀人股份有限公司（6028）今日於證券櫃檯買賣中心正式舉辦掛牌上櫃典禮。公勝保經董事長蔡聖威帶領經營團隊，在創辦人蔡文俊與李雯蕙夫婦的見證下敲響掛牌響鑼。不僅象徵公勝正式邁入資本市場、開啟全新發展階段，也代表台灣保經業朝向專業化與公司治理透明化的里程碑。

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

台股30日大跌，但千金股則是添新兵，倍利科（7822）掛牌上市首日蜜月行情熱，股價開高後一度衝達1,615元， 以承銷價780元計算，中籤的投資人若賣出，可賺進83.5萬元， 報酬率107.05%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。