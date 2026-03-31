快訊

伊朗初步批准「荷莫茲過路費」！可能收費模式曝 這些國家不得通行

申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

科威特：伊朗擊中杜拜港內的科威特原油輪 原定開往大陸青島

聽新聞
0:00 / 0:00

大江強化歐洲市場布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大江生醫（8436）表示，隨全球保健與美容市場需求快速轉變，該公司正加速布局PDRN修復美容、減重營養補充與功能性劑型等新商機，其中TDM液態包目前產能缺口已超過6,000萬包，供不應求。

大江昨（30）日召開法說會，由財務長邱薇穎主持。大江表示，因應全球客戶在地供應需求，大江也啟動新一波資本支出計畫，預計於2027年在西班牙巴塞隆納啟用新廠，進一步強化歐洲市場布局與供應彈性。

大江指出，2025年全年研發出376項新產品，全年新增53家新客戶，累計客戶數達539家。

大江2025年美國市場營收占比已由2024年的26%提升至逾30%。公司目前產品已銷售至68國，未來還將推進巴塞隆納新廠計畫，預計2027年啟用。

市場 客戶 布局

延伸閱讀

「2026自行車產業投資論壇」巨大、拓凱、桂盟及美利達業績發表

晉弘拋棄式支氣管鏡通過歐盟 MDR 進軍歐洲市場再下一城

高力AI雙渦輪 拚營運倍增

美伊戰事之下 貨櫃三雄深化亞洲航線布局

相關新聞

弘塑2月獲利猛 淨利衝上3.2億元 EPS 11.06元

半導體設備廠弘塑（3131）遭列注意股票，昨（30）日應主管機關要求，公布自結2月歸屬母公司業主淨利3.23億元，年增2.85倍，每股純益11.06元，一個月就賺超過一個股本。

旺矽2026年營收拚新高

半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）昨（30）日參加櫃買業績發表會，董事長葛長林看好今年受惠AI晶片以及半導體產業需求暢旺，產品出貨交期六個月，訂單能見度達兩年，今年業績可逐季成長，全年有機會續創新高，在MEMS探針卡測試市占率可大幅成長。

久昌雙引擎熱轉

霍爾IC廠商久昌（6720）去年業績表現受到鍵盤應用客戶端庫存調整影響，董事長暨總經理葉錦祥表示，今年有滑鼠應用與風扇驅動IC相關業務挹注，營收目標是能回到與2024年相當的水準。外界預期，若全年營收回到5億元以上水準，可望挑戰歷史新高。

群翊喊2026年績增雙位數

PCB載板與玻璃基板設備供應商群翊（6664）昨（30）日參加櫃買業績發表會，目前訂單能見度已達年底，年底開始擴充新廠二廠，預計最快2027年底完工、2028年投入量產，第一期產能可增加20-40%，挹注營運成長。

Q Burger 2025年 EPS 2.46元

Q Burger（7797）昨（30）日公告去年財報，全年稅後純益5462.4萬元，年減56.3%，每股純益2.46元。董事會同時通過每股擬配息2元，以昨日收盤價55.3元計算，股息殖利率3.6%。

大江強化歐洲市場布局

大江生醫（8436）表示，隨全球保健與美容市場需求快速轉變，該公司正加速布局PDRN修復美容、減重營養補充與功能性劑型等新商機，其中TDM液態包目前產能缺口已超過6,000萬包，供不應求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。