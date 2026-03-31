大江強化歐洲市場布局

大江生醫（8436）表示，隨全球保健與美容市場需求快速轉變，該公司正加速布局PDRN修復美容、減重營養補充與功能性劑型等新商機，其中TDM液態包目前產能缺口已超過6,000萬包，供不應求。

大江昨（30）日召開法說會，由財務長邱薇穎主持。大江表示，因應全球客戶在地供應需求，大江也啟動新一波資本支出計畫，預計於2027年在西班牙巴塞隆納啟用新廠，進一步強化歐洲市場布局與供應彈性。

大江指出，2025年全年研發出376項新產品，全年新增53家新客戶，累計客戶數達539家。

大江2025年美國市場營收占比已由2024年的26%提升至逾30%。公司目前產品已銷售至68國，未來還將推進巴塞隆納新廠計畫，預計2027年啟用。