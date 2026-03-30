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Q Burger 財報／去年獲利年減五成、EPS 2.46元 每股擬配息2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

Q Burger（7797）30日公告去年財報，2025年營收24.09億元，年增8.4%，稅後純益5,462.4萬元，年減56.3%，每股稅後純益2.46元。董事會同時通過每股擬配息2元，以30日收盤價55.3元計算，股息殖利率3.6%。

Q Burger表示，去年獲利下滑，主因為直營展店與數位系統建置投入，推升整體費用。去年新增50餘家直營門市，並完成SAP等數位系統導入，屬於前期投資階段，短期壓抑獲利表現。截至去年底，Q Burger全台店數約400店，包含營運中、已簽約與整改中門市；其中直營店約220家，直營店數已超過加盟，顯示營運模式持續朝直營比重提高方向調整。

展望今年，Q Burger表示，仍朝500店目標前進，但展店將採滾動式調整，視市場環境、門市條件與人力配置逐步推進，不會一次性大幅衝店數。

至於海外布局，公司表示，目前仍以深耕台灣市場為主，但已於今年農曆年前完成美國品牌註冊，累計已取得12個國家的品牌註冊，涵蓋東南亞、東北亞與北美。至於未來海外將採直營、區域代理或開放加盟模式，現階段尚未定案，將視後續條件選擇最適方式推進。

另外，Q Burger也持續測試延長營業時間店型，目前已開出3家，分別位於板橋、高雄與蘆洲，皆為直營門市，營運時間約自上午6時至晚間8時，後續擴展速度仍將視點位條件與營運狀況調整。

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