聯光通2月自結虧損400萬元 EPS -0.04元

聯光通（4903）30日達公布注意交易資訊標準，公布2026年2月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損400萬元，每股純益-0.04元，較前年同期虧損幅度擴大。2025年第4季歸屬母公司業主淨利2,100萬元，每股純益0.2元，較前年同期轉虧為盈。

公司先前表示，光纖事業由於市場規模近年來持續縮減，預計今年將會是持平甚至微幅衰退，未來公司將以儲能及工程為主要營運動能，成為台鋼集團的儲能系統建置商，為整個集團建立儲能廠，這將成為今年的主要成長來源。同時公司關注 AI 機房、無人機等新應用領域，今年有機會導入相關技術。