弘塑2月大賺逾一個股本

半導體設備廠弘塑（3131）去年營運表現攀峰，今年持續展現強勁成長動能，該公司於30日應主管機關要求，公布2月每股純益高達11.06元，獲利年增達2.85倍。

弘塑2月歸屬母公司業主淨利為3.23億元，年增2.85倍，每股純益為11.06元。該公司累計前兩月合併營收為11.07億元，年增46.9％。

弘塑受惠於大客戶對於CoWoS先進封裝設備需求持續強勁，去年營收與獲利雙創歷史新高，合併營收65.14億元，年增59.9％，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57％，每股純益為45.48元，首次年度賺進逾四個股本。

弘塑去年第3季是首次單季賺逾一個股本，第4季每股純益達19.29元，單季進一步賺進接近兩個股本，已讓市場驚豔，進入今年又出現單月賺逾一個股本的佳績。該公司今日股價受到大盤下探影響，也下跌30元，收在2,815元，外資對其連三買，自營商則對其連三賣。