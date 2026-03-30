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安葆董事會擬配發4元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
安葆董事長陳志復。記者李珣瑛／攝影
安葆董事長陳志復。記者李珣瑛／攝影

安葆（7792）董事會30日決議擬配發4元現金股利，並將於5月28日舉行的股東常會承認配息案。

電力系統整合商安葆2025年合併營收59.86億元，年增30.5%，創歷史新高。毛利率13.78%，年減1.32個百分點。稅後純益3.72億元，年增11.8%，為史上次高；每股稅後純益8.72元。董事會擬配發4元現金股利，配息率逾45.8%。

安葆今年前二個月累計合併營收7.61億元，年增20.8%，為同期史上新高。展望2026年，由於關鍵客戶海內外的新建廠訂單可望陸續拍板，潛在訂單可望推升今年在手訂單續創新高，營收及獲利有望雙雙創高。

安葆今（30）日股價上漲1元，成交量230張，收315元。

營收 現金股利 董事會

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