安葆董事會擬配發4元現金股利

公勝保險經紀人股份有限公司（6028）今日於證券櫃檯買賣中心正式舉辦掛牌上櫃典禮。公勝保經董事長蔡聖威帶領經營團隊，在創辦人蔡文俊與李雯蕙夫婦的見證下敲響掛牌響鑼。不僅象徵公勝正式邁入資本市場、開啟全新發展階段，也代表台灣保經業朝向專業化與公司治理透明化的里程碑。

2026-03-30 16:58