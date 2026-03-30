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宏碁智新辦理上櫃前競價拍賣 4月20日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁智新董事長侯知遠（中）、執行長高國書（左）、財務長許椀茹（右）合影。宏碁智新／提供
宏碁智新董事長侯知遠（中）、執行長高國書（左）、財務長許椀茹（右）合影。宏碁智新／提供

宏碁（2353）集團旗下宏碁智新（7794）配合上櫃前公開承銷，即將於4月1日至4月7日展開競價拍賣。本次競拍總張數為2040張，競拍底價28.97元，暫定每股承銷價31元。預計4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，4月14日抽籤，4月20日正式掛牌上櫃。

受惠全球智慧家電市場規模持續擴張，宏碁智新營運動能穩健成長，2025年續攀至新台幣9億元，年增18%。隨著全球家電需求持續升級、智慧化滲透率拉升的趨勢下，宏碁智新將印度視為下一階段成長的核心戰場。由於印度家庭大家電普及率偏低，仍具高度成長空間，公司看準市場需求，積極在當地布局多元產品線，於2025年印度市場營收占比更已提升至35%，穩坐當地第二大市場。

除深耕印度，宏碁智新亦展現強勁的全球擴張力，持續拓展東南亞等新興市場，旗下空氣清淨機、循環風扇及個人護理產品，均透過節能省電的DC變頻馬達搶攻高溫商機，並結合設計感與複合功能，持續提升東南亞市場的銷售表現。

近日，宏碁智新更已在印度及台灣推出空調系列，未來也規劃將此模式複製至菲律賓、印尼與泰國等海外市場，透過電商與實體通路的同步發力，持續挹注後續成長動能。

新興市場 智慧家電 菲律賓

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