2025年營收47.15億元創新高 公勝保經今掛牌上櫃

公勝保險經紀人股份有限公司（6028）今日於證券櫃檯買賣中心正式舉辦掛牌上櫃典禮。公勝保經董事長蔡聖威帶領經營團隊，在創辦人蔡文俊與李雯蕙夫婦的見證下敲響掛牌響鑼。不僅象徵公勝正式邁入資本市場、開啟全新發展階段，也代表台灣保經業朝向專業化與公司治理透明化的里程碑。

公勝保經成立於1993年，深耕台灣保險市場33年，董事長蔡聖威表示，此次圓滿上櫃掛牌，不僅是對公勝保經過去努力的肯定，也是未來持續發展的基礎；他同時感謝董事及股東們的長期支持，經營團隊的責任將更為重大。

他進一步指出，透過上櫃公勝保經完成三大目標。一是建立起更完善的治理制度，奠定永續經營的根基；二是提升公司的知名度，打造更受信賴的品牌形象，同時吸引優秀人才並肩同行；第三點則希望藉由資本市場這個籌資管道，在「業務專業化、 客群高端化、團隊菁英化」的三大戰略方針上，持續建立起更強大的 競爭優勢，創造公勝保經更快速的成長、更亮麗的獲利表現，為每位股東及夥伴創造更大的價值。

公勝保經2025年營收達47.15億元，EPS 7.86元，雙雙刷新歷史紀錄；2025年MDRT申請人數來到629人，邁向2026 MDRT 1000人目標。通過BSI三項國際資安標準認證的保經公司，不僅提升行政效率，行動投保使用率更高居業界翹楚。

蔡聖威說，今日的掛牌，不是終點，而是公勝邁向「金融產業最受信賴的標竿品牌」這個新願景的起點。公勝會用更高的標準要求自己，用更長遠的眼光來經營企業，同時用更踏實的專業，陪伴每一位客戶與夥伴走得更遠。