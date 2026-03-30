凱基證券成功承銷倍利科上市 高階半導體檢量測設備新兵正式掛牌

在全球半導體先進製程加速推進的浪潮下，凱基證券憑藉深厚的產業洞察力與資本市場經驗，成功協助高階半導體光學檢量測設備商——倍利科（7822）完成資本市場的重要里程碑，於30日以每股承銷價780元正式掛牌上市。不僅展現凱基證券在挖掘具備AI核心技術與高成長潛力企業上的卓越成效，也為台灣半導體供應鏈設備商類股增添關鍵戰力。

倍利科受惠於全球AI晶片需求熱潮及先進封裝擴產動能，以「先進封裝檢測軟硬體整合」與「跨製程與多領域延伸」為布局主軸，並同步跨足智慧醫療中長期成長曲線。在半導體設備本業上，倍利科鎖定2D/2.5D封裝、半導體晶圓、面板產業等高成長製程。隨著HPC與AI加速器推升先進封裝滲透率，公司新世代檢測平台已納入研發藍圖，未來將延伸至3D光學量測與更高解析度的影像檢測，強化在關鍵站點的技術護城河。倍利科憑藉長期深耕光學、機構、電控與AI演算法整合能力，自主研發之AI深度演算法能透過跨設備影像數據中樞，已協助國內外半導體客戶提升整體良率與產線效率。

在智慧醫療領域，倍利科扮演中長期成長的重要引擎，核心聚焦醫學影像AI應用。旗下子公司倍智醫電將半導體智慧影像經驗成功複製，其「肺小結節AI偵測系統」已獲國家新創獎、國家醫療品質獎等多項肯定，於台灣市場市占率居冠。隨著國際法規取證逐步完成，相關產品具備跨區域市場擴張潛力，並正積極拓展東南亞、日本及歐美等海外市場。

凱基證券始終秉持「以客戶為中心」的核心價值，面對全球經貿環境的變遷與挑戰，以專業且穩健的承銷與顧問服務，深入洞察市場動態，協助具備核心技術與產業代表性的優質企業進入資本市場。近年來，凱基證券持續深耕半導體、電子硬體及AI供應鏈等利基產業，成功輔導多家具備前瞻技術的領先企業邁向資本市場新里程，憑藉豐沛的實務經驗與整合資源能力，為台灣資本市場引進更多具備成長潛力的生力軍。