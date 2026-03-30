快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

凱基證券成功承銷倍利科上市 高階半導體檢量測設備新兵正式掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券承銷之倍利科技30日舉辦上市掛牌典禮。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、倍利科技董事長林坤禧、總經理黃建中、凱基證券總經理黃幼玲、副總胡惠萍。凱基證券／提供
凱基證券承銷之倍利科技30日舉辦上市掛牌典禮。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、倍利科技董事長林坤禧、總經理黃建中、凱基證券總經理黃幼玲、副總胡惠萍。凱基證券／提供

在全球半導體先進製程加速推進的浪潮下，凱基證券憑藉深厚的產業洞察力與資本市場經驗，成功協助高階半導體光學檢量測設備商——倍利科（7822）完成資本市場的重要里程碑，於30日以每股承銷價780元正式掛牌上市。不僅展現凱基證券在挖掘具備AI核心技術與高成長潛力企業上的卓越成效，也為台灣半導體供應鏈設備商類股增添關鍵戰力。

倍利科受惠於全球AI晶片需求熱潮及先進封裝擴產動能，以「先進封裝檢測軟硬體整合」與「跨製程與多領域延伸」為布局主軸，並同步跨足智慧醫療中長期成長曲線。在半導體設備本業上，倍利科鎖定2D/2.5D封裝、半導體晶圓、面板產業等高成長製程。隨著HPC與AI加速器推升先進封裝滲透率，公司新世代檢測平台已納入研發藍圖，未來將延伸至3D光學量測與更高解析度的影像檢測，強化在關鍵站點的技術護城河。倍利科憑藉長期深耕光學、機構、電控與AI演算法整合能力，自主研發之AI深度演算法能透過跨設備影像數據中樞，已協助國內外半導體客戶提升整體良率與產線效率。

在智慧醫療領域，倍利科扮演中長期成長的重要引擎，核心聚焦醫學影像AI應用。旗下子公司倍智醫電將半導體智慧影像經驗成功複製，其「肺小結節AI偵測系統」已獲國家新創獎、國家醫療品質獎等多項肯定，於台灣市場市占率居冠。隨著國際法規取證逐步完成，相關產品具備跨區域市場擴張潛力，並正積極拓展東南亞、日本及歐美等海外市場。

凱基證券始終秉持「以客戶為中心」的核心價值，面對全球經貿環境的變遷與挑戰，以專業且穩健的承銷與顧問服務，深入洞察市場動態，協助具備核心技術與產業代表性的優質企業進入資本市場。近年來，凱基證券持續深耕半導體、電子硬體及AI供應鏈等利基產業，成功輔導多家具備前瞻技術的領先企業邁向資本市場新里程，憑藉豐沛的實務經驗與整合資源能力，為台灣資本市場引進更多具備成長潛力的生力軍。

半導體 資本市場 先進製程

延伸閱讀

高階檢測設備黑馬領軍 倍利科上市首日股價暴衝至逾1600元

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

相關新聞

2025年營收47.15億元創新高 公勝保經今掛牌上櫃

公勝保險經紀人股份有限公司（6028）今日於證券櫃檯買賣中心正式舉辦掛牌上櫃典禮。公勝保經董事長蔡聖威帶領經營團隊，在創辦人蔡文俊與李雯蕙夫婦的見證下敲響掛牌響鑼。不僅象徵公勝正式邁入資本市場、開啟全新發展階段，也代表台灣保經業朝向專業化與公司治理透明化的里程碑。

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

台股30日大跌，但千金股則是添新兵，倍利科（7822）掛牌上市首日蜜月行情熱，股價開高後一度衝達1,615元， 以承銷價780元計算，中籤的投資人若賣出，可賺進83.5萬元， 報酬率107.05%。

元太今年拚賺逾一股本 主攻大尺寸電子紙材料

元太（8069）宣布，再斥資逾50億元，啟動觀音新廠建置作業，以10.5代線打造電子紙材料，元太今年獲利可望逾一個股本，新廠將是未來挑戰千億營收的動能來源。

元太攜生態系夥伴 揮軍 COMPUTEX

元太（8069）去年攜手101家電子紙上下游產業夥伴，在顯示器產業重量級展會Touch Taiwan打造電子紙產業專區，是使用最大面積的參展廠商。但元太宣布，今年起不參展4月初的Touch Taiwan系列展，轉向參與COMPUTEX 2026，進軍台北世貿一館的「電子紙產業專區」，與同展場的AI機器人拚場。

博大上半年展望樂觀

電源廠博大（8109）受惠醫療及交通運輸兩大應用需求推升，對第2季營運樂觀。法人看好，博大上半年有望優於去年同期，後市不看淡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。