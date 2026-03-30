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宜鼎：今年AI系統業績可望倍增 啟動設計宜蘭三廠
記憶體模組廠宜鼎董事長簡川勝今天表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）產品是去年營運成長主要動力，今年AI系統業績可望倍數成長，固態硬碟（SSD）也將快速成長，因應客戶強勁需求，開始宜蘭三廠設計規劃。
宜鼎參加櫃買市場業績發表會，簡川勝指出，DRAM價格於去年第2季率先漲價，成為宜鼎去年整體營運成長主要動力，營收比重攀高至55%。
簡川勝說，快閃記憶體（Flash）於去年第4季才開始漲價，營收比重約37%；隨著漲價趨勢延續到今年，SSD為今年前2月營運成長主要動能。
簡川勝表示，AI系統去年業績成長約30%至40%，在AI應用加速落地驅動下，今年AI系統業績可望倍數成長。
宜鼎去年總營收新台幣142.61億元，年增約6成；今年前2月營收75.1億元，較去年同期成長約355.51%。
簡川勝說，今年及明年客戶需求將遠大於宜鼎能夠供給的量，為此開始宜蘭三廠設計規劃。此外，宜鼎預計5月在汐止擴充研發中心面積1000坪，並擴增研發團隊。
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