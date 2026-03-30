快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

旺矽：今年業績逐季成長 訂單能見度達2年

中央社／ 台北30日電

半導體探針卡和測試設備商旺矽今天表示，今年持續受惠人工智慧AI晶片以及半導體產業需求暢旺，產品出貨交期6個月，訂單能見度達2年，預估今年業績可逐季成長，全年業績有機會續創新高，未來在MEMS探針卡測試市占率可大幅成長。

旺矽下午參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，旺矽發言人邱靖斐指出，2025年探針卡占整體業績比重約72%，設備業績比重約26%，今年旺矽將LED設備和先進半導體測試（AST）兩部門合併，因應未來光電整合應用發展需求，並持續布局散熱設備。

在MEMS探針卡布局，邱靖斐指出，旺矽在MEMS探針卡領域將急起直追，市占率可大幅成長。

觀察毛利率表現，邱靖斐指出，MEMS探針卡和垂直式（VPC）探針卡占比持續增加，帶動規模經濟，加上旺矽自主掌握關鍵零配件，預期毛利率可持續向上。

展望今年營運，旺矽董事長葛長林預估，今年業績可較2025年持續成長，逐季成長可期，主要受惠AI晶片和半導體產業高階測試需求暢旺，旺矽與客戶關係密切，目前探針卡產品出貨交期到6個月，部分產品訂單能見度達2年。

旺矽2025年合併營收新台幣133.71億元，年增31%，創歷史新高；去年歸屬母公司業主獲利約31.77億元，每股基本純益33.49元，均寫歷史新猷。法人預期，旺矽今年業績可較去年成長超過3成，續創歷史新高。

在產能布局，旺矽表示，今年下半年持續擴充產能，預期今年底在VPC和MEMS探針卡產能，目標較去年擴增5成。

旺矽說明，懸臂式（CPC）探針卡急單持續浮現，訂單出貨比（B/B ratio）大於1，VPC探針卡去年下半年已滿載，產能滿載狀況將延續到今年第3季。

因應美國和義大利兩家競爭對手，葛長林指出，旺矽掌握探針卡核心關鍵零組件，已建立完整供應鏈生態系，可因應主要對手競爭。

人工智慧 業績 探針卡

延伸閱讀

群翊訂單能見度達年底 先進封裝玻璃基板商機旺、啟動二廠擴充

定穎高階板擴產 營運衝

（會員內容不上線）飆股的故事／泰谷轉型矽光子題材熱 今年以來波段漲幅大

順德 業務升級 營運點火

相關新聞

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

台股30日大跌，但千金股則是添新兵，倍利科（7822）掛牌上市首日蜜月行情熱，股價開高後一度衝達1,615元， 以承銷價780元計算，中籤的投資人若賣出，可賺進83.5萬元， 報酬率107.05%。

元太今年拚賺逾一股本 主攻大尺寸電子紙材料

元太（8069）宣布，再斥資逾50億元，啟動觀音新廠建置作業，以10.5代線打造電子紙材料，元太今年獲利可望逾一個股本，新廠將是未來挑戰千億營收的動能來源。

元太攜生態系夥伴 揮軍 COMPUTEX

元太（8069）去年攜手101家電子紙上下游產業夥伴，在顯示器產業重量級展會Touch Taiwan打造電子紙產業專區，是使用最大面積的參展廠商。但元太宣布，今年起不參展4月初的Touch Taiwan系列展，轉向參與COMPUTEX 2026，進軍台北世貿一館的「電子紙產業專區」，與同展場的AI機器人拚場。

博大上半年展望樂觀

電源廠博大（8109）受惠醫療及交通運輸兩大應用需求推升，對第2季營運樂觀。法人看好，博大上半年有望優於去年同期，後市不看淡。

錦明布局歐洲無人機

沖壓件廠錦明（3230）積極布局歐洲無人機市場，衝刺營運成長。錦明日前參加位於德國的「XPONENTIAL Europe」展會，展示無人機產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。