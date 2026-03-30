神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

受惠車用電子與智慧物聯雙引擎驅動，神數近年營運表現顯著轉強。111年度營收為61.28億元，112年度雖受終端需求波動影響回檔至49.61億元；但隨著產品結構調整與專案出貨回溫，113年度營收強勢反彈至69.83億元，年增率達40.75%。114年度更延續成長動能，全年營收再攀升至83.3億元，年增19.28%，顯示訂單動能與市場拓展同步升溫。

伴隨產品組合的調整，神數獲利結構亦同步優化。營業毛利從111年度的14.35億元，提升至114年度20.42億元，毛利率分別為23.41%、29.11%、25.59%、24.51%，維持相對穩健水準。隨高附加價值產品與專案比重拉升，稅後淨利亦由111年度0.95億元成長至114年度3.23億元，獲利規模擴大；每股稅後純益（EPS）則由0.89元、1.16元、1.61元提升至2.99元，營運槓桿效益浮現。

從營收結構來看，神數智慧聯網裝置的營收比重從112年度的8.48%到114年度攀升至38.46%；神數表示，公司在車用電子產品領域雖然擁有穩固的基礎且前景看好，但市場對於智慧物聯的需求亦不能忽視。近年來積極從單一硬體銷售，轉向系統整合與解決方案導向模式，在車隊管理、智慧零售及Edge AI嵌入式應用領域皆有顯著成長。

根據工研院預估，全球汽車電子市場規模於116年將突破4,000億美元，111至116年年複合成長率（CAGR）達7.1%；台灣車用電子產值112年為4,095億元，預估117年將達9,158億元，CAGR高達17.5%。

在 ADAS 滲透率提升與 DMS 法規推動的全球趨勢下，車載影像與聯網設備需求正迎來爆發式成長 。神數憑藉深耕行車記錄器、先進駕駛輔助系統（ADAS）及 VisionMax 車隊管理平台的深厚基礎 ，已具備業界領先的軟硬體整合與穩定的大規模量產交付能力，有助於公司布局相關應用領域 。

神數長期聚焦於車隊管理、影像 AI 辨識及工業 Edge AI 應用，具備優異的平均銷售單價（ASP）與專案毛利表現 。透過自主研發的 MiDM 設備管理平台與雲端服務的高效串接，不僅建立起強大的技術門檻與客戶黏著度，更有效降低價格競爭壓力 。

隨著產品組合優化與專案放量效益持續發酵，神數將憑藉在車用電子與智慧物聯領域的厚實基礎，隨著產品組合優化與專案放量效益持續發酵，營運動能不容小覷。