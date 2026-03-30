快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達數位董事長何繼武（左）、總經理張樂羣（右）合影。神數／提供
神達數位董事長何繼武（左）、總經理張樂羣（右）合影。神數／提供

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

受惠車用電子與智慧物聯雙引擎驅動，神數近年營運表現顯著轉強。111年度營收為61.28億元，112年度雖受終端需求波動影響回檔至49.61億元；但隨著產品結構調整與專案出貨回溫，113年度營收強勢反彈至69.83億元，年增率達40.75%。114年度更延續成長動能，全年營收再攀升至83.3億元，年增19.28%，顯示訂單動能與市場拓展同步升溫。

伴隨產品組合的調整，神數獲利結構亦同步優化。營業毛利從111年度的14.35億元，提升至114年度20.42億元，毛利率分別為23.41%、29.11%、25.59%、24.51%，維持相對穩健水準。隨高附加價值產品與專案比重拉升，稅後淨利亦由111年度0.95億元成長至114年度3.23億元，獲利規模擴大；每股稅後純益（EPS）則由0.89元、1.16元、1.61元提升至2.99元，營運槓桿效益浮現。

從營收結構來看，神數智慧聯網裝置的營收比重從112年度的8.48%到114年度攀升至38.46%；神數表示，公司在車用電子產品領域雖然擁有穩固的基礎且前景看好，但市場對於智慧物聯的需求亦不能忽視。近年來積極從單一硬體銷售，轉向系統整合與解決方案導向模式，在車隊管理、智慧零售及Edge AI嵌入式應用領域皆有顯著成長。

根據工研院預估，全球汽車電子市場規模於116年將突破4,000億美元，111至116年年複合成長率（CAGR）達7.1%；台灣車用電子產值112年為4,095億元，預估117年將達9,158億元，CAGR高達17.5%。

在 ADAS 滲透率提升與 DMS 法規推動的全球趨勢下，車載影像與聯網設備需求正迎來爆發式成長 。神數憑藉深耕行車記錄器、先進駕駛輔助系統（ADAS）及 VisionMax 車隊管理平台的深厚基礎 ，已具備業界領先的軟硬體整合與穩定的大規模量產交付能力，有助於公司布局相關應用領域 。

神數長期聚焦於車隊管理、影像 AI 辨識及工業 Edge AI 應用，具備優異的平均銷售單價（ASP）與專案毛利表現 。透過自主研發的 MiDM 設備管理平台與雲端服務的高效串接，不僅建立起強大的技術門檻與客戶黏著度，更有效降低價格競爭壓力 。

隨著產品組合優化與專案放量效益持續發酵，神數將憑藉在車用電子與智慧物聯領域的厚實基礎，隨著產品組合優化與專案放量效益持續發酵，營運動能不容小覷。

營收 工研院 行車記錄器

延伸閱讀

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

AI 供應鏈持續擴張、數位基建升級加持 大聯大優勢浮現 法人青睞

順德 業務升級 營運點火

高殖利率股 資金避風港

相關新聞

神數獲利穩健看漲 預計4月20日掛牌上市

神數（7821）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣8,500張，競拍底價32.08元，得標上限1,112張，暫定每股承銷價38.5元。競拍時間為4月1日至7日，4月9日開標；4月8日至10日辦理公開申購，預計4月20日掛牌上市。

千金股新兵！倍利科掛牌蜜月熱 抽中1張大賺83.5萬元、報酬率107%

台股30日大跌，但千金股則是添新兵，倍利科（7822）掛牌上市首日蜜月行情熱，股價開高後一度衝達1,615元， 以承銷價780元計算，中籤的投資人若賣出，可賺進83.5萬元， 報酬率107.05%。

元太今年拚賺逾一股本 主攻大尺寸電子紙材料

元太（8069）宣布，再斥資逾50億元，啟動觀音新廠建置作業，以10.5代線打造電子紙材料，元太今年獲利可望逾一個股本，新廠將是未來挑戰千億營收的動能來源。

元太攜生態系夥伴 揮軍 COMPUTEX

元太（8069）去年攜手101家電子紙上下游產業夥伴，在顯示器產業重量級展會Touch Taiwan打造電子紙產業專區，是使用最大面積的參展廠商。但元太宣布，今年起不參展4月初的Touch Taiwan系列展，轉向參與COMPUTEX 2026，進軍台北世貿一館的「電子紙產業專區」，與同展場的AI機器人拚場。

博大上半年展望樂觀

電源廠博大（8109）受惠醫療及交通運輸兩大應用需求推升，對第2季營運樂觀。法人看好，博大上半年有望優於去年同期，後市不看淡。

錦明布局歐洲無人機

沖壓件廠錦明（3230）積極布局歐洲無人機市場，衝刺營運成長。錦明日前參加位於德國的「XPONENTIAL Europe」展會，展示無人機產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。